به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقایی مدافع چپ تیم تراکتورسازی در آخرین بازی این تیم در لیگ برابر گسترش فولاد دچار آسیب دیدگی شد. البته این بازیکن همراه با سایر اعضای تیم تراکتورسازی به بندر انزلی رفت تا تیمش را در این سفر همراهی کند. اما هنوز تکلیف این بازیکن مشخص نیست و امیر قلعه نویی نمی‌داند که مقابل ملوان می‌تواند از این بازیکن استفاده کند یا خیر.

سعید آقایی امروز در تمرین تیم تراکتورسازی حاضر می شود و تست پزشکی می‌دهد تا شرایط او برای حضور یا عدم حضور در بازی فردا مشخص شود. تراکتورسازی با نگاهی خاص به جام حذفی می‌نگرد و از همین رو قصد دارد تا در همه دیدارهایش با حداکثر قدرت در میدان حضور یافته تا هیچ شانسی را برای پیروزی بر حریفانش از دست ندهد.