به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح یکشنبه در خلال سفر یک‌روزه خود به دامغان و در نشست بررسی مشکلات کارآفرینی این شهرستان به میزبانی فرمانداری با تاکید بر اینکه در ایجاد و تقویت واحدهای صنعتی باید شرایط جذب سرمایه گذار تسهیل شود، ابراز داشت: امروز شرق استان سمنان به دلیل مشکلات سرمایه گذاری به خام فروشی داشته های خود از جمله در زمینه کشاورزی و معدن روی آورده است که این مهم می بایست با اراده جمعی برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز شرق استان سمنان نیازمند تقویت زیرساخت های صنعتی و تولیدی است، افزود: در دیرباز مرز بندی شرق و غرب استان بر حسب صنعتی و کشاورزی بودن بسیاری از امکانات را در استان تقسیم کرده و این موضوع باعث شده تا شرق استان از بسیاری صنایع محروم بماند لیکن چاره این امر در جذب سرمایه گذار دیده می شود.

استاندار سمنان با تاکید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی در استان و به خصوص شهرستان دامغان، گفت: کارگروه رفع موانع تولید در استان از ابتدای سال تا کنون ۳۷نشست با موضوعات مختلف برگزار کرده و دو هزار و ۴۶۰واحد تولیدی تا کنون در سامانه دریافت تسهیلات رفع موانع تولید موسوم به بهین یاب ثبت نام کرده اند که این امر می تواند فرصت مناسبی را برای واحدهای تولیدی در استان فراهم کند.

خباز با بیان اینکه پرونده مشکلات تولیدی یک‌هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان رسیدگی شده است، گفت: از این تعداد ۴۵۴واحد صنعتی و مابقی کشاورزی هستند که برای رفع مشکلات آنها تا کنون ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات از ۸۰۰میلیارد تومان مصوب محقق شده است.

وی افزود: با بررسی پرونده واحدهای تولیدی به این نتیجه رسیده ایم که مشکلات تولید در استان مبتنی بر تسهیلات بانکی، بدهکاری و نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات و دارایی، امور کارگری و بدهکاری بخش انرژی هستند و در این بین نرخ سود بانکی در گذشته یکی از معضلات اصلی این واحدها محسوب می شوند که با کاهش آنها می توان بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را رفع کرد.

استاندار سمنان یکی از عوامل تورم و رکود را نرخ سود بالای ۱۸درصد بانک ها دانست و گفت: متاسفانه بانک ها به جای بانکداری، بنگاه داری می کنند و این عامل باعث شده تا تسهیلات بانک هایی که باید در چرخه تولید به کشور خدمت کنند، بلای جان واحد های تولیدی شوند.

خباز بیان داشت: با کاهش تورم، سودهای بانکی نیز کمتر می شود و تلاش دولت نیز پایین آوردن سود بانکی است اما این فرایند در کشور ریشه دوانده و مبارزه با آن نیز دشوار است.

وی افزود: مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی دامغان، بالا بودن نرخ سود بانکی، نبود بازار فروش و تهیه مواد اولیه است که در هر بخش باید برای حل مشکلات هم افزایی کرد چرا که امروز ارتقای صنایع در شرق استان در دستور کار استانداری قرار دارد.

استاندار سمنان در خلال سفر یکروزه خود به دامغان دیدار از خانواده شهیدان، دیدار با فعالان تولیدی و صنعتی، نشست شورای اداری و جلسات دیدار مردمی را نیز خواهد داشت.