شمالی و جنوبی شدن استان فارس صحت ندارد

محمدعلی افشانی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه برخی در فضای مجازی به دنبال از بین بردن آرامش در فارس هستند، تأکید کرد: اولویت امروز ما در استان فارس اتحاد و همدلی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت استان است.

وی ادامه داد: اگر خواهان رسیدن به موفقیت هستیم تنها راه اتحاد و تلاش است و اینکه برخی از افراد موضوع تقسیم شدن فارس را مطرح می‌کنند دروغی بزرگ است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه آرامش امروز فارس نتیجه همدلی است، گفت: امروز استان فارس در بسیاری از مباحث دارای رتبه‌های برتر کشور است به همین دلیل باید همگان تنها به فکر پیشرفت باشند.

افشانی تصریح کرد: هیچ‌گونه صحبتی در خصوص تقسیم شدن استان فارس مطرح نیست و مردم نباید به این‌گونه مباحث گوش دهند.

وی با اشاره به اینکه جامعه برای رسیدن به موفقیت به امید احتیاج دارد، گفت: متاسفانه برخی به دنبال از بین بردن روحیه امید در جامعه هستند در حالیکه دولت طی سه سال گذشته با فعالیت های مختلف توانسته وضعیت را ساماندهی کند.