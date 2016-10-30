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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تاکید کرد؛

لزوم توجه مضاعف به مقوله فرهنگ عمومی در خوزستان

لزوم توجه مضاعف به مقوله فرهنگ عمومی در خوزستان

اهواز ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان بر ضرورت توجه مضاعف به مقوله فرهنگ عمومی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین بلک صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: به نظر می رسد اعداد و ارقام آسیب های اجتماعی در تحقیقات انجام شده در پنج شهر خوزستان آمار فاحشی را نشان می دهد ولی باید با سایر استان های کشور نیز ارتباط داشت تا بتوانیم مقایسه کنیم.

وی تصریح کرد: به هر حال خوزستان معمولا در مقایسه با سایر کشور همیشه آماری میانگین متوسط داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: در جلسات آینده بخش هایی که در جریان رویدادهای مهم استان هستند را از قبل مورد بررسی قرار بدهیم.

حجت الاسلام بلک عنوان کرد: تهاجم فرهنگی را به نفوذ فرهنگی تلطیف می کنیم. در فضای امنیتی خوزستان آنچه را که تجربه کردیم این است که ابتدا باید امنیت را تأمین و در مراحل بعد به دنبال انگیزه و ریشه ها رفت.

وی اضافه کرد: وقتی ریشه ها بررسی شد می فهمیم که تهاجم فرهنگی که نه شبیخون فرهنگی است. بر اساس دیده های ما به نظرم فضا خیلی خراب تر از آن چیزی است که مشاهده می شود، مثلا فروشندگان مواد مخدر خیلی تأکید دارند که خانواده خودشان حتی کمترین مصرف مخدر را نداشته باشند.

محمدرضا سوداگر رئیس دانشکده هنر شوشتر نیز در ادامه جلسه بیان کرد: با توجه به اینکه این مباحث مطرح شده در شورای فرهنگ عمومی به زندگی جزئی و واقعی مردم برمی گردند، بنابراین پیشنهاد می کنم یک چشم انداز مشخص برای کارهای انجام شده خود داشته باشیم.

کد مطلب 3809929

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