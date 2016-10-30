گرامیداشت کیارستمی در کنار شکسپیر و وایدا در جشنواره فیلم کلکته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره کلکته، جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته شماری از مهمترین اقتباس‌های سینمایی از آثار شکسپیر را به مناسبت چهارصدمین سال درگذشت وی نمایش می‌دهد.

حداقل سه اثر اقتباسی از آثار شکسپیر در این دوره جشنواره به نمایش درمی‌آید که شامل اقتباس اورسون ولز در سال ۱۹۵۱ برمبنای «اوتلو» با بازی خود ولز در نقش اصلی و برنده جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن در سال ۱۹۵۲ خواهد بود.

اقتباس رومن پولانسکی از «مکبث» نیز در این جشنواره به نمایش درمی‌آید. در این فیلم که محصول ۱۹۷۱ است جان فینچ در نقش مکبث بازی کرده و فرانچسکا آنیس در نقش لیدی مکبث جلوی دوربین رفته است. «هملت» گریگوری کوزینتسف نیز فیلم دیگری است که در این جشنواره اکران خواهد شد. کوزینتسف فیلم «شاه لیر» را نیز بر مبنای آثار شکسپیر ساخته است. اینوکنتی اسموکتونفسکی برای بازی در نقش «هملت» برنده جایزه فیلم ونیز سال ۱۹۶۴ شد.

این جشنواره امسال با نمایش «باد ما را خواهد برد» یاد استاد سینمای ایران را نیز گرامی خواهد داشت. این فیلم برنده شیر نقره‌ای هیات داوران و نیز جایزه فیپرشی از جشنواره فیلم ونیز شده است.

«باد ما را خواهد برد» با بازی بهزاد دورانی محصول سال ۱۹۹۹ میلادی است. این فیلم به‌عنوان یکی از ۵۰ اثر برتر سینمای جهان در دهه گذشته میلادی توسط جشنواره فیلم تورنتو انتخاب شد. جایزه بزرگ سندیکای بلژیک نیز به این فیلم اهدا شد. جشنواره فیلم تورنتو در قالب برنامه‌ای به نام «سینماتک»، فهرست ۵۰ فیلم برتر دهه آخر هزاره دوم میلادی را با نظرسنجی از ۶۰ کارشناس فیلم از سراسر جهان انتخاب کرد. این فیلم همچنین نامزد بهترین فیلم خارجی زبان جایزه مستقل اسپریت در ۱۹۹۷ بود.

آندره وایدا نیز در این جشنواره با نمایش فیلمی با عنوان «خاکسترها و الماس‌ها» محصول ۱۹۵۸ گرامی داشته خواهد شد. این فیلم بر مبنای رمانی از جرزی اندریفسکی ساخته شده که کامل کننده سه گانه وایدا بود و به دنبال فیلم‌های «یک نسل» و «کانال» ساخته شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته از ۱۱ تا ۱۸ نوامبر (۲۱ تا ۲۸ آبان) برگزار می‌شود.