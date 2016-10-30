کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر محمدرضا عالی منش با بیان این خبر افزود: مجموعه اقدامات صورت گرفته در ستاد پدافند غیرعامل و برنامه ریزی دقیق این ستاد در مواجهه با حوادث احتمالی و حمایت های داخلی در دانشگاه از این امر، به دلیل اهمیت آن در سلامت مردم، موجب شد تا بتوانیم به این موفقیت دست یابیم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره پدافند غیرعامل، گفت: در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و نظر به تاکیدات ایشان مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل در برابر انواع تهدیدات و محورهای نفوذ دشمن و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوشید تا به سهم خود با برنامه ریزی دقیق و مدون به این فرامین عمل کند.

عالی منش با اشاره به نامگذاری دوم تا هشتم آبان به نام هفته پدافند غیرعامل، پدافند غیرعامل را مجموعه ای از اقدامات غیرمسلحانه معرفی کرد که موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای دشمن می شود.

دبیر ستاد پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بررسی ایمنی بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سه بعد ایمنی سازه ای، ایمنی غیر سازه ای و عملکرد، در برابر پدیده های طبیعی و حوادث انسان ساخت، بازنگری و طراحی مجدد سامانه فرماندهی حادثه دانشگاه بخشی از جمله اقدامات دانشگاه در این حوزه است.

در این رتبه بندی، دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، قزوین و کرمان به عنوان دانشگاه های برتر کشور در پدافند غیرعامل معرفی شدند و لوح سپاس از سوی سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور، به دکتر ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد.