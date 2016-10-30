هندبال نفت و گاز گچساران به مصاف الجیش قطر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران در روز دوم این رقابت های به مصاف تیم الجیش قطر می رود، تیم نفت و گاز گچساران در نخستین بازی خود مقابل الجزیر امارات به تساوی رضایت داده بود.

سرپرست تیم هندبال نفت و گاز گچساران در این خصوص به مهر گفت: تیم الجیش قطر یکی از مدعیان حاضر در این مسابقات است که با بهره گیری از بازیکنان حاضر در لیگ های اروپایی شانس بالایی برای حضور در جمع چهار تیم را دارد و تیم نفت و گاز گچساران نیز که نخستین دوره حضور در جام باشگاه های آسیا را تجربه می کند.

ابوالحسن غلامی تصریح کرد: تیم هندبال نفت و گاز گچساران در نخستین بازی خود مقابل الجزیره امارات به تساوی ۳۵ به ۳۵ رضایت داد و تیم الجیش قطر نیز نخستین بازی خود را با نتیجه ۳۷ بر ۱۷ به سود خود به پایان رساند.

غلامی افزود: آمادگی بازیکنان هندبال نفت و گاز گچساران برای حضور در این دیدار بسیار بالا است و به جز ایمان آرپناهی که در دیدار دیروز دچارمصدومیت از ناحیه زانو شد سایر بازیکنان این تیم از آمادگی بالایی برای بازی برخوردار هستند.

وی گفت: در صورت پیروزی در این دیدار حساس و سرنوشت ساز می توانیم به صعود به دور بعد بسیار امیدوار باشیم .

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جام باشگاه های آسیا با حضور تیم نفت و گاز گچساران به عنوان تنها نماینده هندبال ایران از ۲۷اکتبر لغایت پنجم نوامبر در شهر امان پایتخت اردن برگزار می شود.