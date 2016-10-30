به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برترین‌های چهارمین اشکواره بین‌المللی شعر بانوان عاشواریی، روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود، ضمن شعرخوانی شاعران ایرانی و خارجی، از منتخبان تجلیل به عمل می‌آید.

همچنین تندیس اشکواره، به برگزیدگان و شاعران منتخب اهدا می‌شود.

در این اشکواره علیرضا قزوه به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، فرحروز فاتحی به عنوان دبیر و قادر طراوت‌پور به عنوان دبیر علمی فعالیت دارند.

چهارمین اشکواره شعر بانوان عاشورایی به همت «بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش» و مشارکت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.