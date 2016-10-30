تعاونی ها در اشتغال پایدار برتر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی تعاونی های توسعه و عمران شهرستان های کشور به میزبانی رامسر گفت: با بررسی های انجام شده در دوران رکود اقتصادی ، مشخص شد که تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمد زایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند.

وی با بیان اینکه وضعیت تعاونی ها در دنیا روند رو به رشدی را آغاز کرده، افزود: این رشد و توسعه تعاونی ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است.

وی اضافه کرد: دولت آین آمادگی را دارد که در آینده ۸۰ درصد از تصدی گری خویش را به تعاونی های توسعه و عمران واگذار کند به شرطی که این تعاونی ها با مدیریت درست و قوی کار کنند.

کلانتری با بیان اینکه چهار شرط اساسی رمز موفقیت تعاونی های توسعه و عمران شهرستان هاست، اظهار داشت: همدلی و هنراهی هیات مدیره، پاکی و سلامت اعضای هیات مدیره و شفاف بودن کارهایشان برای اعضا و برنامه ریزی مبتنی بر مزیت های شهرستان و در چارچوب قانون کار کردن از شروط اساسی موفقیت تعاونی های توسعه و عمران است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی های توسعه و عمران برای خود قانون خاص دارند، تصریح کرد: تعاونی های دیگر یک قانون عام داشته و از قانون خاص برخوردار نیستد.

کلانتری ادامه داد: این تعاونی ها به منظور تسریع، رشد و توسعه شهرستان و هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی تشکیل می شوند و اگر درست مدیریت شوند در رونق اقتصادی شهرستان و ایجاد اشتغال بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

وی با تاکید براینکه مزیت تعاونی ها فقط ایجاد درآمد زایی و اشتغال نیست بلکه اهداف اجتماعی را هم در پی دارد گفت: تعاونی های دهیاران از جمله تعاونی هایی است که می تواند با تعاونی توسعه و عمران مشارکت کاری داشته باشند.

این مسئول در بخش دیگر سخنان خود از چرایی شکل گیری تعاونی ها سخن گفت و افزود: تعاونی ها بر اساس عقلانیت جمعی و کار گروهی تشکیل می شوند و اینکه بتوانند ظرفیت های منطقه خود را شناسایی کرده و از کمترین امکانات به بهترین نحو بهره بگیرند ، موفق می شوند.