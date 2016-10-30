۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

معاون وزیر تعاون:

تعاونی ها در اشتغال پایدار برتر هستند

ساری- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونی ها به عنوان بخش برتر در اشتغال پایدار یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی تعاونی های توسعه و عمران شهرستان های کشور به میزبانی رامسر گفت:  با بررسی های انجام شده در دوران رکود اقتصادی ، مشخص شد که تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمد زایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند.

وی با بیان اینکه  وضعیت تعاونی ها در دنیا روند رو به رشدی را آغاز کرده، افزود:  این رشد و توسعه تعاونی ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است.

وی اضافه کرد:  دولت آین آمادگی را دارد که در آینده ۸۰ درصد از تصدی گری خویش را به تعاونی های توسعه و عمران واگذار کند به شرطی که این تعاونی ها با مدیریت درست و قوی کار کنند.

کلانتری با بیان اینکه چهار شرط اساسی رمز موفقیت تعاونی های توسعه و عمران شهرستان هاست، اظهار داشت: همدلی و هنراهی هیات مدیره،  پاکی و سلامت اعضای هیات مدیره و شفاف بودن کارهایشان برای اعضا و برنامه ریزی مبتنی بر مزیت های شهرستان و در چارچوب قانون کار کردن  از شروط اساسی موفقیت تعاونی های توسعه و عمران است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی های توسعه و عمران برای خود قانون خاص دارند، تصریح کرد: تعاونی های دیگر یک قانون عام داشته و از قانون خاص برخوردار نیستد.

کلانتری ادامه داد:  این تعاونی ها به منظور تسریع، رشد و توسعه شهرستان  و هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی تشکیل می شوند و اگر درست مدیریت شوند در رونق اقتصادی شهرستان و  ایجاد اشتغال بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

وی با تاکید براینکه مزیت تعاونی ها فقط ایجاد درآمد زایی و اشتغال نیست بلکه  اهداف اجتماعی  را هم در پی دارد گفت:  تعاونی های دهیاران از جمله تعاونی هایی است که می تواند با تعاونی توسعه و عمران مشارکت کاری داشته باشند.

این مسئول در بخش دیگر سخنان خود از چرایی شکل گیری تعاونی ها سخن گفت و افزود: تعاونی ها بر اساس عقلانیت جمعی و کار گروهی تشکیل می شوند و اینکه بتوانند ظرفیت های منطقه خود را شناسایی کرده و از کمترین امکانات به بهترین نحو بهره بگیرند ، موفق می شوند.

