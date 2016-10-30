به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی اربعین اظهار داشت: دو کاروان پیاده و سواره کمیته امداد استان بوشهر به سفر کربلای معلا اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اعزام ۲۵۰ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر به کربلا، اضافه کرد: به مددجویانی که در این برنامه حضور می‌یابند، سه میلیون ۵۰۰ هزار ریال کمک‌هزینه سفر اعطا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: مددجویانی که برای پیاده‌روی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به کمیته امداد و ارائه پاسپورت و فیش اعزام با دریافت کمک‌هزینه به این سفر بابرکت اعزام شوند.

وی با اشاره به پرداخت این کمک‌ها از محل اعتبارات امدادی و مساعدت خیرین، بیان کرد: ۸۷۵ میلیون ریال برای اعزام این تعداد مددجوی کمیته امداد استان بوشهر به کربلا پیش‌بینی شده است.

لطفی از اعزام بیش از دو هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان بوشهر در نیمه نخست امسال به سفرهای زیارتی خبر داد و افزود: این مددجویان در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس وکربلا معلی اعزام شدند.