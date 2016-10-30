۶۶ موزه خصوصی در کشور ایجاد شد

محمدرضا کارگر به خبرنگار مهر گفت: تمرکز و سیاست ما روی توسعه موزه های غیر دولتی است تا سازمانها و وزارت خانه های عمومی نسبت به ایجاد موزه اقدام کنند و افراد در تلاش باشند چون معتقدیم که ابعاد گسترده تاریخ، علم و فرهنگ در حوزه های مختلف آنقدر وسیع و گسترده است که فقط سازمان میراث فرهنگی نباید و نمی تواند که متولی آن باشد بلکه همه باید در حفظ و معرفی میراث فرهنگی کشور کمک کنند و نهادی مانند وزارت نفت، وزارت ورزش و ... باید تلاش کنند که میراث مربوط به این حوزه ها جاودانه شود. حتی افراد حقیقی نیز میتوانند یک موزه داشته باشند.

وی در ادامه گفت: تا پیش از دولت یازدهم ۳۳ موزه خصوصی در ایران داشتیم که در این دولت تعداد موزه های خصوصی فعال به ۶۶ موزه رسیده است. این آمار بیش از صد درصد رشد داشته است. به نحوی که سال گذشته هر دو هفته شاهد افتتاح یک موزه بوده ایم ما امیدواریم که هر ده روز یک موزه جدید افتتاح شود.

کارگر درباره اطلاعات مربوط به این موزه ها گفت: نشانی و آدرس تمام این موزه ها در اداره کل موزه های کشور موجود است و بازدیدکنندگان می توانند از وجود چنین موزه هایی مطلع شوند.

وی افزود: ایجاد موزه های خصوصی اتفاق بزرگی در تحلیل های اجتماعی است و نشان می دهد که چقدر جامعه ما در این حوزه توسعه یافته و چقدر علاقه مند در این حوزه وجود دارد. این اتفاقات نشان می دهد که نظام موزه داری در مسیر واقعی خود وارد شده است. ما معتقدیم که اگر صرفا دولتها متولی موفقیت در امری باشند، آن موفقیت به دست نمی آید.

مدیرکل امور موزه های کشور گفت: اگر طرح هر خانواده یک موزه اجرا شود و خانواده ها درگیر آن شوند و حتی به اندازه یک ویترین موزه خانگی داشته باشند، به نظرم تحول کامل اجتماعی جامعه ما را نشان خواهد داد. اکنون برخی از سازمانها مانند شهرداری، وزارت نفت، دفاع و آموزش و پرورش اقدام به ایجاد موزه تخصصی در حوزه خود کرده اند و ما هم در تلاش هستیم که در حفظ این میراث به آنها کمک کنیم.