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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۲۶

هواي تهران در شرايط سالم قرار دارد

ميانگين غلظت آلاينده ها در حد مجاز بوده و بر همين اساس شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وضعيت آلودگي هواي تهران از ساعت 11 صبح 24 شهريور تا ساعت 11 صبح 25 شهريور ماه جاري اعلام شد.

بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا ، ميزان آلاينده منوكسيد كربن نسبت به روز گذشته در همين ساعات كاهش چشمگيري نشان مي دهد.

به اين ترتيب ميانگين غلظت آلاينده ها در حد مجاز قرار دارد و شاخص كيفيت هوا هم اكنون در شرايط سالم قرار دارد.

گزارش هواشناسي نيز حاكي از آسماني صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد به تدريج با افزايش ابر است كه به اين ترتيب انتظار مي رود شاخص كيفيت هوا در شرايط سالم باقي بماند.

 

کد مطلب 380995

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