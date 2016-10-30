نشست تخصصی توسعه گردشگری، ضرورت اقتصاد مقاومتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، شیرین کلام، دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه این روزها موضوع رونق در اقتصاد و درآمدزایی برای همه کشورهای دنیا به یکی از دغدغه‌های اساسی تبدیل شده و اندیشمندان اقتصادی با ارائه راهکارهای مناسب سعی می‌کنند رشد در صنایع مختلف را بررسی کنند، گفت: امروزه یکی از صنایعی که مورد توجه مسئولان همه کشورها قرار گرفته و ارزآوری خوبی برای فعالان در این بخش به همراه داشته، صنعت گردشگری است.

وی ضمن اشاره به دغدغه های رهبر انقلاب و سایر مسئولان نظام به منظور دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در دوران کنونی کشور و تأکیداتی که در برنامه ششم به نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی شده است، اظهار کرد: کمیسیون گردشگری اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی خواهد کرد در این راستا از تمام ظرفیت های بخش خصوصی بهره ببرد.

شیرین کلام با بیان اینکه نشست تخصصی توسعه گردشگری، ضرورت اقتصاد مقاومتی توسط کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز سه شنبه، مورخ ۱۱ آبان ماه در این راستا برگزار خواهد شد، تصریح کرد : در این نشست «ضیایی» دانشیار گروه جهانگری دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری و «کزازی» دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی حضور خواهند داشت. این نشست از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.