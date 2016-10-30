هوشنگ بازوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جنگل های استان که به عنوان ثروت ملی آن محسوب می شوند هر روز در معرض خطر قرار دارند، اظهار داشت: سالانه حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگل های لرستان گرفتار آتش سوزی می شوند.

وی بیش از ۹۷ درصد علت وقوع آتش سوزی در جنگل های لرستان را عامل انسانی دانست و افزود: این امر نشان می دهد نمره ما در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث ضعیف بوده و نتوانسته ایم در این زمینه کار کنیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه مدیریت بحران وضعیت ایران در زمینه بازسازی، مقابله، امداد و نجات نسبت به سایر کشورها مطلوب است، ادامه داد: این در حالی است که نسبت به چرخه اول مدیریت بحران که امر پیشگیری است بی توجه هستیم درحالی که اگر موارد پیشگیری را رعایت کنیم خسارات سالانه ۳۰۰ میلیارد تومانی ناشی از حوادث در استان را می توانیم به ۳۰ میلیارد تومان کاهش دهیم.

بازوند همچنین بر لزوم علت یابی وقوع حوادث در چرخه مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: در این راستا به مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان تاکید شده است موضوع علت یابی را در دستورکار قرار داده تا از وقوع حوادث تکراری جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه لرستان جزء پنج استان پرحادثه کشور است، بیان داشت: اولویت تخصیص اعتبارات برای خرید تجهیزات در حوزه مدیریت بحران را باید به لرستان و استان های حادثه خیز داد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود برای بازسازی منازل روستایی اشاره کرد و عنوان کرد: برای بازسازی منازل روستایی بانک ها به خوبی پای کار نمی آیند البته این بدان معنی نیست که تمایلی به این کار ندارند بلکه چون منابع کافی ندارند بهانه های مختلفی آورده و از این طریق واگذاری تسهیلات در حوزه بازسازی منازل روستایی را به عقب می اندازند.

بازوند با تاکید بر اینکه مشکل ارائه تسهیلات به موقع از سوی بانک ها برای بازسازی منازل روستایی باید در سطح ملی حل شود، افزود: لازم است روی بحث ساخت و ساز روستایی اجماع کلی صورت گیرد چرا که اگر این موضوع به استان ها محول شود و از آن ها خواسته شود به زور از بانک ها پول بگیرند شاهد حرکت لاکپشتی برای پرداخت تسهیلات این حوزه هستیم.