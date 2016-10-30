راه اندازی بزرگترین پارکینگ غرب کشور در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی روز یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان در مهران اظهار داشت: نشست های متعددی در طول یکسال گذشته برای شناسایی مشکلات حوزه ترافیکی اربعین برگزار و تلاش شد با رایزنی و هماهنگی تمامی ارگان ها این مسائل در حد توان برطرف شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات سال گذشته کمبود فضا برای پارک خودروهای زائران بود که امسال با تمهیدات اتدیشیده شده ۸۰ هکتار زمین برای پارکینگ اختصاص یافته در حالیکه این مقدار سال گذشته ۴۲ هکتار بود و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته این پارکینگ در عرب کشور از نظر وسعت بی نظیر است.

معاون استاندار ایلام همچنین از جانمایی ۱۵۰ موکب در ۱۰ نقطه برای استقرار ایستگاه های صلواتی به منظور پذیرایی از زائران خبر داد و یادآور شد: این نقاط در مکان هایی برپا می شوند که منجر به بروز گره ترافیکی در نتیجه ازدحام جمعیت نشوند.

پولادی ادامه داد: خوشبختانه هماهنگی میان ارگان های مسئول در مقایسه با سالیان گذشته بسیار بهتر است و تلاش خواهیم کرد کمترین خللی در روند عزیمت زائران و بازگشت آنان پس از اربعین حسینی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: دستگاه های عضو باید تمامی برنامه های خود را با هماهنگی ستاد اربعین استان انجام دهند تا از موازی کاری و بروز خلل در اجرای اهداف مورد نظر جلوگیری شود.