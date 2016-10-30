انبار غیرمجاز لوازم پزشکی و دارو در آتش سوخت

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حریق در خیابان انقلاب شیراز، گفت: ساعتی پیش از وقوع یک حریق در منزل مسکونی اطلاع پیدا کردیم که به‌سرعت ۴ دستگاه خودرو آتش‌نشانی، آمبولانس و ۱۵ نیرو به محل اعزام شد.

علی‌اصغر بهروزی تصریح کرد: با رسیدن به محل، مأمورین متوجه شدند که این منزل تغییر کاربری به انبار دارو و لوازم پزشکی داده و با استفاده از روش‌های خاص اقدام به خاموش کردند حریق کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌کس آسیب ندید اما مردم باید مراقب باشند که این‌گونه تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌طور حتم باعث بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: متأسفانه در برخی از مناطق شیراز منازل مسکونی به انبار کالاهای مختلف تبدیل‌شده به همین دلیل کوچک‌ترین مشکل باعث بروز حادثه و حریق می‌شود.

بهروزی تأکید کرد: انبار کالاهای مختلف باید دارای شرایط خاص باشد که هیچ‌گاه یک‌منزل مسکونی قدیمی نمی‌تواند شرایط لازم برای انبار را داشته باشد.