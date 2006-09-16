به گزارش خبرگزاري مهر، شركت تاسيسات دريايي ايران در بخش ارتباطات رسانه اي بعد از گروه صنعتي ايران خودرو رتبه دوم را كسب كرد و تنها شركت در مجموعه شركت هاي نفتي بود كه موفق به كسب مقام شد.



در اين همايش روابط عمومي هاي برتر در بخش ها و گروههاي توليدي و صنعتي، مالي و اعتباري، خدمات آموزشي و فرهنگي و هنري در چهار بخش افكار عمومي و ارتباطات رسانه اي، پژوهش و تحقيق، تبليغات و بازاريابي و انتشارات مقام اول تا سوم را كسب نمودند.



به گفته اكبر نعمت اللهي دبير اجرائي همايش، 500 روابط عمومي در بخش ها و گروههاي مختلف فرم هاي لازم را براي شركت در جشنواره ارسال كردند كه در اين ميان 150 موسسه حائز اهميت و روابط عمومي هاي برتر انتخاب شدند. همچنين از ميان 1900 اثر رسيده به دبيرخانه همايش 900 اثر قابل داوري بود. سال گذشته تعداد 46 خبر از شركت تاسيسات دريائي ايران در رسانه هاي جمعي انعكاس يافت.

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