۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

عملیات آزادسازی موصل؛

نیروهای «حشد الشعبی» وارد ۳ منطقه در شهر «موصل» شدند

نیروهای حشد الشعبی عراق در ادامه پیشروی های خود در جنوب غرب شهر موصل، وارد مناطق «الجرن»، «السلمانی» و «المستنطق الثانیة» شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، پیشروی های نیروهای حشد الشعبی در نقاط مختلف مناطق غرب موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد الشعبی در ادامه این پیشروی ها وارد منطقه «الجرن» در جنوب غرب موصل شدند.

علاوه بر این، گفته می شود که نیروهای حشد الشعبی وارد مناطق «السلمانی» و «المستنطق الثانیة» نیز شده اند.

گفتنی است، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق پیشتر عملیات آزادسازی مناطق غربی شهر موصل را به نیروهای حشد الشعبی سپرد. این نیروها تاکنون پیشروی های چشمگیری در غرب موصل محقق ساخته اند.

کد مطلب 3809960

    • محسن IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دمشون گرم. خدانگهدارشان باشد

