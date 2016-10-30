۴۰ درصد معادن دامغان غیرفعال هستند/ بیکاری مشکل اصلی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد صبح یکشنبه در خلال سفر یک‌روزه استاندار سمنان به دامغان و در جمع فعالان صنعتی و اشتغال‌زایی این شهرستان به میزبانی فرمانداری، ضمن بیان اینکه امروز معادن دامغان به دلیل نبود بازار و مشکلات عدیده به خام فروشی محصولات روی می آورند، ابراز داشت: در صورت رفع مشکلات این بخش می توان توسعه و اشتغال را به مردم دامغان هدیه داد.

وی افزود: امروز ۶۰واحد معدنی دامغان تنها ۱۰درصد سهم اشتغال برای جوانان دامغانی دارند و این امر با وجود ظرفیت های بسیار خوب این شهرستان در زمینه معادن اصلا قابل قبول نیست از سوی دیگر اگر تدبیری صورت گیرد تا بتوانیم از خام فروشی معادن جلوگیری کنیم قطعا با ارزش افزوده محصولات جانبی و صنایع تبدیلی می توانیم به واحدهای مولد و اشتغال زای شهرستان کمک شایانی کنیم.

فرماندار دامغان با بیان اینکه به علت بالا بودن تعداد معادن در دامغان، باید اولویت دولت احیای واحدهای صنعتی دامغان باشد، گفت: امروز اشتغال جوانان یکی از مشکلات عدیده این شهرستان است لذا برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی امروز به دلیل اشتغال زایی اولویت دولت خواهند بود.

مجد درباره مشکلات واحدهای صنعتی دامغان نیز، توضیح داد: نبود نقدینگی، بدهکاری، سودهای بانکی، نبود بازار مناسب و مداوم برای تولیدات و ... باعث شده تا واحدهای صنعتی دامغان شرایط سختی را بگذرانند که همراهی مسئولان استانی و شهرستانی در زمینه رفع مشکلات این واحدها امروز مطالبه عمومی و فعالان بخش صنعت دامغان محسوب شود.

وی افزود: رفع مشکلات تولید در سه بخش معدن، صنعت و کشاورزی در دامغان بر عهده یک نهاد نیست لذا باید همه مسئولان در راستای این مهم همدل و همراه شوند تا شاهد توسعه و پیشرفت در این شهرستان باشیم.

فرماندار دامغان درباره واحدهای ثبت نام شده در سامانه بهین یاب کارگروه رفع موانع تولید، گفت: از دو هزار و ۷۸۰واحد ثبت نام شده در این سامانه تنها ۵۳واحد دامغانی هستند و از این تعداد نیز تنها شش واحد تولیدی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که این مهم باید مورد عنایت مسئولان قرار گیرد.

مجد خواستار نگاه ویژه مسئولان در باره رفع موانع تولید و اشتغال در دامغان شد و گفت: امروزه اشتغال جوانان مشکل اصلی مردم دامغان است و با سیاست های دولت و رشد خوب اقتصادی امیدواریم در ماه های آتی بتوانیم در این امر نیز موفقیت های خوبی را حاصل کنیم.

استاندار سمنان برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی دامغان به این شهر سفر کرده است.