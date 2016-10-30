۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

فرمانده پلیس‌راه نهاوند خبر داد:

ترکیدگی لاستیک مینی‌بوس در نهاوند ۲ مجروح برجای گذاشت

نهاوند- فرمانده پلیس‌راه نهاوند از ترکیدگی لاستیک مینی‌بوس در محور نهاوند کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت.

سرگرد حمزه طائفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۹ صبح امروز یک دستگاه مینی‌بوس حامل مسافر از روستاهای نهاوند به شهر نهاوند در بین راه به علت نقص فنی دچار ترکیدگی لاستیک جلو می‌شود.

وی بابیان اینکه حادثه فوق تلفات جانی به همراه نداشته، گفت: در پی این حادثه دو نفر مصدوم شدند که به بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند منتقل شدند.

محمدتقی شهبازی رئیس جمعیت هلال احمر نهاوند در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح امروز ساعت ۹ در پی تماس تلفنی مردم مبنی بر خروج مینی‌بوس از محور اصلی جاده نهاوند - کرمانشاه در سه‌راهی روستای گوشه عوامل اورژانس و هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

