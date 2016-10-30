معرفی کاندیدا از سوی حزب موتلفه کمکی به وحدت اصولگرایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص برنامه انتخاباتی حزب متبوعش اظهار کرد: کاندیدایی که قرار است حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات ریاستحمهوری ۹۶ معرفی کند، یک شخصیت حقیقی است که پشتوانه شخصیت حقوقی حزب را هم همراه دارد.
وی افزود: ما در نظر داریم در کنار هرکسی که بعنوان کاندیدا معرفی کردیم، یک شورای فکری و مشورتی ریاستجمهوری تشکیل دهیم و از کسانی که در معرض و شایستگی ریاستجمهوری و مدیریت کشور هستند و اطلاعات، تجربه و تخصصهای لازم را دارند دعوت کنیم تا بدون هرگونه سهم خواهی به نامزد معرفی شده کمکهای فکری و مشاورهای و برنامهای بدهند تا کشور با نگاه تیمهای فرهیخته و تجربهآموخته، صاحبنظر و متعهد اداره شود نه اینکه یک نفر با نگاه شخصی کشور را مدیریت کند.
بادامچیان با بیان اینکه همه میدانند حزب موتلفه اسلامی مورد اعتماد روحانیت، بزرگان و خواص کشور است، تصریح کرد: حزب موتلفه اسلامی در مسیر وحدت اصولگرایان خواهد بود زیرا بعنوان مثال اگر در انتخابات ۱۰ گروه تصمیم گرفتند کاندیدای خود را معرفی کنند، موتلفه اسلامی هم نامزد خود را مطرح خواهد کرد تا از میان آنها فرد اصلح، ارجح و افضل انتخاب شود؛ این کمکی به وحدت و تحقق مردمسالاری اسلامی برای رسیدن به نامزد ارجح است.
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در واقع معرفی یک کاندیدا از سوی موتلفه اسلامی، در چارچوب تحقق وحدت اصولگرایان و انتخاب فردی اصلح برای انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ صورت خواهد گرفت.
وی افزود: تاکنون برای تشخیص وظایف خود در انتخابات آینده، مشورتهایی را انجام دادهایم.
بادامچیان تصریح کرد: در این زمینه از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیران استانی و شهرستانی و اعضای کانون طرفداران حزب نیز نظرخواهی مکتوب بعمل آمده و جلساتی هم برای این موضوع برگزار شده است.
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه تاکنون در بررسیهای خود به چندین نفر که دارای ویژگیهای لازم هستند، رسیدهایم، اظهار کرد: این افراد شامل اعضای حزب موتلفه اسلامی هستند؛ ضمن آنکه چهرههای غیرموتلفهای را نیز در بررسیها مورد دقت قرار دادهایم.
بادامچیان تاکید کرد: موتلفه اسلامی بنا دارد از مشورت همه گروه های اصولگرا بهره گیرد تا تکلیف خود را درخصوص عرضه یک چهره موثر و کارآمد به نحو مطلوب و خداپسندانه انجام داده باشد.
وی به ضرورت وحدت اصولگرایان برای رسیدن به یک نامزد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: مبنای انتخاب یک کاندیدا از میان چند نامزد انتخاباتی اصولگرایان، سهم خواهی و زد و بندهای سیاسی نیست، بلکه انتخاب فردی اصلح با رعایت ضوابط الهی و اسلامی است. ما محوریت روحانیت برای تحقق اصل ائتلاف اصولگرایان و رسیدن آنها به یک نامزد ریاست جمهوری را ضرورتی قطعی میدانیم.
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه باید ضابطه اصلح، ارجح و افضل را در انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری اصولگرایان رعایت کرد، گفت: اصلح یعنی انتخاب شایسته ترین فرد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین المللی. اگر اصولگرایان به گزینه اصلح رسیدند، وظیفه شان این است که همه از او حمایت کنند.
وی خاطر نشان کرد: ممکن است در بررسی گزینهها، برخی افراد به لحاظ شرایط با یکدیگر یکسان باشند؛ در این شرایط باید ببینیم چه کسی بر دیگران رجحان دارد. شاخصه ارجح هم توجه به ارزشها، عقلانیت، علمیت و عرف است.
