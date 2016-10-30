۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

در رویداد گردشگری سفره ایرانی؛

عطر خوش غذاهای بومی استان سمنان در مشهد ماندگار شد

سمنان - سرپرست معاونت گردشگری میراث‌فرهنگی استان سمنان گفت: سرآشپزهای استان با ارائه خوراک های بومی – محلی، رتبه‌های برتر رویداد گردشگری سفره ایرانی در مشهد را از آن خود کردند.

مریم سلمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور  سرآشپزهای استان سمنان در رویداد گردشگری سفره ایرانی در مشهد افزود: «دیگی سنگسر»، «باقلوا و قطاب دامغان»، «حلوای آروشه سنگسر» و «شربت آروشه عسل شاهرود»   منوی برتر منطقه از  استان شد.

وی گفت: در چهارمین رویداد گردشگری سفره ایرانی در مشهد «دیگی سنگسر» به عنوان غذای اصلی، «باقلوا و قطاب دامغان» و  «حلوای آروشه سنگسر» به عنوان دسر و «شربت آروشه عسل شاهرود» به عنوان نوشیدنی برتر منطقه معرفی شدند.

وی افزود: «ته چین گرمساری» و «آش زنگلاچوی دامغان» نیز به سرآشپزی «حسین پازوکی» به عنوان غذا و پیش غذای برتر انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه منوی «سپزی پلو سمنانی» به سرآشپزی «ملیحه صیادتوری» موفق به کسب رتبه دوم شد، گفت: در این رویداد از ملیحه صیادتوری و فرشته عبدالله زاده به عنوان سرآشپزهای برتر سمنان و دامغان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

سلمانیان افزود: سفره خانه دارچین نیز به عنوان غرفه برتر استان سمنان انتخاب و از غرفه هتل های جهانگردی استان تجلیل شد.

استان سمنان با سه غذای اصلی شامل «ته چین گرمسار»، «دیگی سنگسر» و «سبزی پلوی سمنانی» در بخش مسابقه غذای اصلی این رویداد شرکت کرد.

رویداد گردشگری سفره ایرانی از پنجم تا هفتم آبان ماه در مشهد و با حضور استان‌های منطقه چهار شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان برگزار شد.

