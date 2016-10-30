عطر خوش غذاهای بومی استان سمنان در مشهد ماندگار شد

وی گفت: در چهارمین رویداد گردشگری سفره ایرانی در مشهد «دیگی سنگسر» به عنوان غذای اصلی، «باقلوا و قطاب دامغان» و «حلوای آروشه سنگسر» به عنوان دسر و «شربت آروشه عسل شاهرود» به عنوان نوشیدنی برتر منطقه معرفی شدند.

وی افزود: «ته چین گرمساری» و «آش زنگلاچوی دامغان» نیز به سرآشپزی «حسین پازوکی» به عنوان غذا و پیش غذای برتر انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه منوی «سپزی پلو سمنانی» به سرآشپزی «ملیحه صیادتوری» موفق به کسب رتبه دوم شد، گفت: در این رویداد از ملیحه صیادتوری و فرشته عبدالله زاده به عنوان سرآشپزهای برتر سمنان و دامغان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

سلمانیان افزود: سفره خانه دارچین نیز به عنوان غرفه برتر استان سمنان انتخاب و از غرفه هتل های جهانگردی استان تجلیل شد.

استان سمنان با سه غذای اصلی شامل «ته چین گرمسار»، «دیگی سنگسر» و «سبزی پلوی سمنانی» در بخش مسابقه غذای اصلی این رویداد شرکت کرد.

رویداد گردشگری سفره ایرانی از پنجم تا هفتم آبان ماه در مشهد و با حضور استان‌های منطقه چهار شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان برگزار شد.