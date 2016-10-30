مابه التفاوت جو عرضه شده کشاورزان کرمانشاهی در بورس پرداخت شد

اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت کامل مابه التفاوت جو عرضه شده کشاورزان کرمانشاهی در بورس خبر داد و افزود: در مجموع بیش از ۱۲۲ هزار تن جو توسط پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه جمع آوری شد و به صورت عرضه فیزیکی در بورس عرضه شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه تصریح کرد: ما دو شکل برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس داریم که شامل عرضه فیزیکی و سپرده کالایی است.

وی گفت: در عرضه فیزیکی، مسئولیت با پشتیبانی امور دام استان است که جوهای کشاورزان را جمع آوری و از طرف آنها را عرضه کرده و به فروش می رساند و سپس پول را به حساب کشاورزان واریز خواهد کرد.

پرویزی فر افزود: در عرصه سپرده کالایی، خود کشاورزان هر کدام کد بورسی جداگانه دارند و خود آنها طی این روش محصول خود را عرضه کرده و به فروش می رسانند.

وی خاطر نشان کرد: در بحث جو، از روش عرضه فیزیکی استفاده شده و کار جمع آوری را پشتیبانی امور دام استان انجام داده و سپس آن را عرضه کرده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه تصریح کرد: زمانی که این جو عرضه می شود قیمتی حدود ۶۹۰ تا ۷۳۰ تومان برای آن تعیین شده و ۱۲۲ هزار تن جو مذکور به فروش رفت و پولش به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی ادامه داد: البته ممکن است در رویه پرداخت پول ها مواردی مثل اعلام اشتباه شماره حساب از سوی کشاورزان و... اتفاق افتاده و پول به دست آنها نرسیده باشد که در حال رفع مشکلات آنها نیز هستیم و کلیت آن انجام گرفته است.

پرویزی فر از پرداخت کامل مابه التفاوت آن نیز از روز پنج شنبه هفته گذشته تا امروز خبر داد و گفت: امروز یکشنبه ۹ آبان کل مابه التفاوت کسانی که پول مرحله اول به حسابشان رفته، پرداخت شده است.

وی میزان مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان را که کیلویی حدود ۳۰۰ تومان می شود، حدود ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه، هم چنین اصل پرداختی به کشاورزان برای ۱۲۲ هزار تن جو مذکور را ۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۸۶ میلیارد تومان فوق مربوط به فروش جو عرضه شده در بورس است و ۳۶ میلیارد تومان نیز به عنوان مابه تفاوت از سوی دولت به آنها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، دولت موظف شده است که اول قیمت تضمینی را اعلام و سپس محصولات کشاورزی را در بورس عرضه کند و اگر محصولات با قیمت بالاتر به فروش رفت که هیچ، در غیر اینصورت چنانچه کمتر از قیمت تضمینی به فروش رود، دولت باید مابه التفاوت آن را به کشاورزان بپردازد.

پرویزی فر یاد آور شد: براساس قانون مذکور، دولت ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مابه التفاوت جو عرضه شده در بورس را به کشاورزان کرمانشاهی پرداخت کرد.