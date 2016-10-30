امیرآبادی از توضیحات وزیر نیرو درباره گرانی انشعاب برق قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال ملی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم از حمید چیتچیان وزیر نیرو درباره علت افزایش قیمت انشعاب برق در دستور کار قرار گرفت.
نماینده سؤالکننده در سؤال خود به افزایش قیمت انشعاب برق از ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان اشاره کرد و با اشاره به نامه رئیسجمهور به معاون اول و تأکید وی بر عدم افزایش قیمت برق در سال ۹۵، خواستار توضیح وزیر نیرو در این رابطه شد.
حمید چیتچیان وزیر نیرو نیز در پاسخ به سؤال نماینده قم به بدهی سنگین وزارت نیرو به پیمانکاران بابت هزینههای انشعاب برق اشاره کرد و گفت: از مجموع هزینههای ایجاد یک انشعاب برق تنها ۲۰ درصد آن از مشترکان دریافت میشود که اگر این رویه ادامه یابد، به صنعت برق آسیب جدی وارد میشود.
وی همچنین درباره اقدامات انجام شده برای کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال برق که مورد سؤال نماینده قم بود نیز خاطرنشان کرد که این میزان هماکنون به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است.
در نهایت نماینده سؤالکننده با شرط اینکه وزیر نامه رئیسجمهور درباره جلوگیری از افزایش قیمت برق در سال ۹۵ را اجرایی کند، از توضیحات وی قانع شد.
