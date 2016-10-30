به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ هنرمند جوان کشورمان معصومه خوشبخت که ۱۷ سال است در این حرفه فعالیت دارد، با مدرک دیپلم تجربی دارای مدرک فنی و حرفه ای رشته سوزن دوزی سنتی در رشته سرمه دوزی سنتی وکارت صنعتگری هستند و با داشتن مجوز مشاغل خانگی، حدود ۱۰ سال است که در شبکه ۵ سیما به آموزش این رشته نیز مشغول است.

وی در زمینه معرفی این نمایشگاه گفت: من بعد از گذراندن دوره هایی در مدرسه با آموزشی کوتاه مدت از بیست سالگی مشغول کاردر این رشته هنری شدم؛ آثار موجود در این نمایشگاه نیز بیش از ۴۰ محصول است که در قالب ۱۰ عدد تابلو، سجاده، جا نماز، رانر، سرویس پذیرایی، روتختی و... و. است.

وی در ادامه گفت: سرمه دوزی یکی از زیرمجموعه های سوزن دوزی سنتی است که بوسیله ی مفتول هایی از جنس طلا و نقره (البته در گذشته) و در حال حاضر با آلیاژهای مختلف از فلزات دیگر روی پارچه های ترمه که خاستگاه آن یزد می باشد، بر روی طرح هایی که یا با شابلون ویا با دوختی ساده روی ترمه انداخته شده، سرمه دوزی انجام می شود که البته کاملا ذوقی و سلیقه ای است ومیتوان رومیزی، سجاده و... و. تولید کرد.

خوشبخت یادآور شد: در این فرصت باید از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، برای پیگیری و احقاق حقوق هنرمندانی مانند من که در سال ۹۴ برای شرکت در نمایشگاهی به دلیل عدم تعهد مجری متحمل ضرر شده بودیم تلاش و همکاری کردند و در نهایت این حقوق بازیابی شد کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

این هنرمندجوان کشورمان در پایان گفت: در این نمایشگاه ورک شاپ زنده نیزبرای علاقمندان هم به اجرا گذاشته می شود.

این نمایشگاه به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از۸ تا۱۲ آبان در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقمندان است.