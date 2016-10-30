پست های اسلامیان و بهاروند موقتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به این شرح است:

با توجه به صدور حکم عضو موقت هیات رئیسه برای محمود اسلامیان، لازم به توضیح است که حسب بند ۷ ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون که اشعار دارد «چنانچه هر یک از اعضای هیات رئیسه مستعفی برکنار یا فوت نمایند، پست وی تا مجمع عادی بعدی توسط هیات رئیسه جایگزین می شود مگر اینکه در این اساسنامه، موارد دیگری پیش بینی شده باشد.» با تصمیم و پیشنهاد هیات رئیسه فدراسیون محمود اسلامیان به سمت عضو موقت هیات رئیسه فدراسیون منصوب تا در مجمع آتی برای کسب آرای مجمع عمومی فدراسیون به اعضا معرفی شود.

از سوی دیگر با توجه به اساسنامه فدراسیون پیشنهاد افراد برای تصدی پست نایب رئیسی فدراسیون بر عهده رئیس فدراسیون بوده و از این رو حیدر بهاروند بنا بر پیشنهاد رئیس و تایید هیات رئیسه برای تصدی سرپرستی این پست معرفی تا پس از پیشنهاد به مجمع عمومی رای گیری انجام شود.

لازم به توضیح است، این پست ها موقت بوده و قطعیت یافتن آن منوط به تصویب مجمع عمومی فدراسیون خواهد بود.