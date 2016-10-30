۳۰ درصد مدارس زرند قدیمی است/لزوم پرداخت تسهیلات مقاوم سازی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خنجری صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان اظهار کرد: زمین لرزه اسفند سال ۸۳ زرند ۶۵۴ کشته و هزار و ۱۴ مجروح بر جای گذاشت و همین مساله باعث هراس مردم زرند شده است.

وی با اشاره به وقوع دو زمین لرزه ۴.۷ و ۴.۸ ریشتری در زرند طی روزهای اخیر گفت: این زمین لرزه ها با وجود شدت کم خسارت زیادی ایجاده کرده است.

خنجری به تجمع مردم زرند در مقابل فرمانداری و هلال احمر برای دریافت چادر اشاره کرد و افزود: جلسه ستاد بحران زرند روز جمعه ۳۵ دقیقه بعد از وقوع زمین لرزه تشکیل شد.

فرماندار زرند با اشاره به اینکه تاکنون هیچ نوع تسهیلات و چادری بین مردم توزیع نشده است و در این زمینه تبعیضی بین مردم و مسئولان وجود ندارد، گفت: مردم زرند دچار وحشت شده و خواستار دریافت چادر هستند.

وی از اختصاص سه سالن ورزشی برای اسکان موقت مردم خبر داد و بیان کرد: اسامی افراد متقاضی دریافت چادر یادداشت و شرایط ساختمان ها توسط دو تیم فنی مورد بررسی قرار می گیرد؛ تاکنون ۳۰۰ نفر برای این منظور در شهر زرند نام نویسی کرده اند.

خنجری با بیان اینکه زمین لرزه های اخیر زرند خساراتی به بیمارستان سینا و کلانتری ۱۲ زرند وارد کرده است، گفت: سقف بازار زرند نیز آسیب دیده و شکاف برداشته است.

فرماندار زرند گفت: با این شرایط بروز یک زمین لرزه ۴.۸ ریشتری دیگر در زرند می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

وی از وقوع بیش از ۳۰ زمین لرزه از ۲۹ مهر تا هفت آبان سال جاری خبر داد و افزود: از مسئولان می خواهیم یک تیم کارشناسی برای بررسی شرایط به زرند اعزام شود.

خنجری با اشاره به اینکه تاکنون روند وقوع پس زمین لرزه بدین شکل در زرند سابقه نداشته است، ادامه داد: ۳۰ درصد از مدارس شهر زرند قدیمی بوده و مردم خواهان تعطیلی مدارس هستند که تاکنون صورت نگرفته و کلاس ها در حیات مدرسه تسکیل می شود.

فرماندار زرند با اشاره به حادثه خیز بودن شهرستان زرند عنوان کرد: مردم و مدیریت اجرایی شهرستان زرند متقاضی پرداخت تسهیلات برای مقاوم سازی سازه ها هستند.