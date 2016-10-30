به گزارش خبرگزاری مهر، «مولانا حاتم زکی الدین» داعی مطلق بُهره های علوی هندوستان با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار مهمترین عامل پیوند بین مسلمین جهان را قرآن کریم و عترت طاهرین(ع) دانست و بیان داشت: هم قرآن و هم اهل بیت(ع) پیام توحید را برای بشریت به همراه دارند، اگر جامعه مسلمین حقیقتا قرآنی و محب اهل بیت باشند حتما با هم متحد خواهند بود و دیگر اختلافی وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرآن حقی است که هیچ باطلی در او راه ندارد و همه حق در قرآن است. طبق بیان قران کریم باید همه مسلمانان در اثر ارتباط با اهل بیت(ع) نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: طبق بیان قرآن کریم نه تنها باید محب اهل بیت باشیم بلکه باید تنها اهل بیت را دوست داشته باشیم تا بتوانیم به آیه «مودت فی القربی» عمل نماییم.

در ابتدای این دیدار «مولانا حاتم زکی الدین» در سخنانی خواستار توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با بنیاد اسراء شد.