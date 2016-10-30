وزارت نیرو هزینه انشعاب برق را ۸ برابر گران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در جلسه علنی امروز مجلس و در طرح سؤال از وزیر نیرو درباره علت افزایش قیمت انشعاب برق در سال جاری، اظهار داشت: با بررسی موارد مختلف شاهد هزینه کردن مبالغ دریافتی از مردم بابت هزینه‌های جاری و نیز هدر رفت بالای انرژی در خطوط انتقال برق هستیم که باعث شده است میزان تلفات از ۲۰ درصد گذشته پایین‌تر نیاید.

وی درباره افزایش قیمت انشعاب برق گفت: امسال رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود تاکید کرده است که در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایشی در قیمت انشعاب برق به هیچ‌ عنوان قابل قبول نیست و آقای جهانگیری هم در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار توضیح در این رابطه شده است.

نماینده مردم قم خطاب به وزیر نیرو گفت: در کجا اجازه داده شده است که هزینه انشعاب برق از ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد!؟؛ درست است که اختیار افزایش قیمت توسط مجلس به وزارت نیرو داده شده، اما قرار نیست یکدفعه قیمت این خدمات پنج الی هشت برابر شود.

امیرآبادی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی برق دزدی در برخی مناطق کشور همین تصمیماتی است که شما در وزارت نیرو می‌گیرید.

وی افزود: وزارت نیرو حدود پنج هزار میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی است؛ چرا از دولت نمی‌گیرید و فقط به مردم فشار می‌آورید!؟

نماینده سؤال‌کننده پس از توضیحات وزیر نیرو، به شرط انجام دستور رئیس‌جمهور برای عدم افزایش قیمت انشعاب برق، از پاسخ‌های چیت‌چیان قانع شد.