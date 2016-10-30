به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: طرح آموزشی جهادی امید یکی از بخشهای طرح امید اجتماعی استان بوشهر است که دانشآموزان مناطق محروم را تحت آموزش قرار میدهد.
وی با اشاره به ارائه آموزشها توسط اساتید ممتاز خانه ریاضیات، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پارک علمی کودک و نوجوان و نخبگان و استعدادهای برتر در این طرح، خاطرنشان کرد: دانشآموزان در رشتههای ریاضی، دانشهای نوین و زیست فناوری آموزش میبینند.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری این طرح به صورت هر دو هفته یک بار در مرکز استان، تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی ممتاز و متعهد از مهمترین اهداف اجرای طرح آموزشی جهادی امید است.
وی از تلاش برای افزایش توان علمی و هدایت تحصیلی دانشآموزان خبر داد و بیان کرد: دانش آموزان پایههای چهارم تا ششم ابتدایی و مقاطع متوسطه اول و دوم مناطق محروم و کم برخوردار شهرستانهای بوشهر، عسلویه، جم و گناوه در این طرح تحت آموزش قرار میگیرند.
آذین ادامه داد: بیش از ۱۵۰ نفر از دانش آموزان پایههای چهارم تا دهم روستاهای چاهکوتاه، دویره، احمدی، تل اشکی، آب طویل، تل سیاه، حسینکی، بندرگاه، هلیله و جزیره شیف در اولین مرحله این رویداد علمی در بوشهر حضور یافتند.
وی از ارائه بستههای آموزشی و کتابهای علمی و کمکدرسی به دانشآموزان خبر داد و افزود: ارائه مطالب علمی و دانشهای نوین، بازدید از کارگاهها و آزمایشگاهها و برگزاری برنامههای فرهنگی و جشن و . . . از بخشهای مختلف این اردوها است.
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