استفاده صحیح از رسانه های مجازی نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده در ششمین جلسه کارگروه اطلاع رسانی و رسانه سازمان تبلیغات اسلامی گیلان که صبح یک شنبه برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت دنیای مجازی و تأثیرات آن بر کاربران به قدری وسیع و سریع است که هرچقدر فرهنگ سازی در این رابطه انجام شود، باز هم جای کار دارد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در زندگی افراد تصریح کرد: امروزه رسانه ها به ویژه رسانه های فضای مجازی از جایگاه ویژه ای در زندگی مردم برخوردار بوده و به تبع این جایگاه، تأثیرات مثبت و منفی زیادی در زندگی ها به دنبال دارند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه استفاده از رسانه گفت: متأسفانه به رغم سرعت گسترش رسانه های مجازی در فضای جامعه و در بین مردم، هنوز فرهنگ استفاده صحیح از این ابزار به درستی در بین کاربران جا نیفتاده است.

حجت الاسلام گلمیر زاده خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک سازمان فرهنگی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می شود، وظیفه دارد تا فرهنگ سازی در حوزه رسانه های مجازی را مدیریت کرده و از همه ابزارهای موجود برای گسترش این مهم بهره ببرد.

وی خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه که از بدنه سازمان تبلیغات اسلامی است را ظرفیتی بزرگ برای فعالیت های رسانه ای دانست و تصریح کرد: این خبرگزاری که از رسانه های فرهنگی و معتبر کشور است می تواند ضمن انعکاس فعالیت های سازمان در حوزه فرهنگ سازی، خود نیز به عنوان یک تولید کننده محتوا، اشاعه دهنده فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی باشد.

در این جلسه اعضای کارگروه اطلاع رسانی و رسانه نیز به بیان فعالیت هایی که تا کنون از طریق این کارگروه انجام شده است، پرداختند.