هنرمندان در عرصه هنر عاشورایی نیاز به تجدید وضوی عالمانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین سوگواره هنر عاشورایی در حالی صبح امروز ۹ آبان‌ماه در محل حوزه هنری برپا شد که مرتضی گودرزی دیباج دبیر هنری جشنواره و محمد زرویی نصرآباد معاون مرکز محافل و جشنواره ها به بیان آماری و کیفی آثار راه یافته به این دوره از سوگواره پرداختند.

در ابتدای این نشست مرتضی گودرزی دیباج با بیان این نکته که سوگواره هنر عاشورایی یک همایش مبتنی بر باورهای عاشورایی است گفت: خوشحالیم خیمه ای به نام امام حسین (ع) در این سالها در حوزه هنری برپا شده است و در حد بضاعت و امکاناتی که در اختیارمان است سعی کرده ایم این هنر را توسعه دهیم و تلاش کرده ایم کیفیت آثار هنری در این عرصه بالا برود.

وی ادامه داد: ۱۰ سال پیش که این حرکت در حوزه هنری آغاز شد و سعی کردیم حرکتی هنری در راستای رویداد کربلا و عاشورا شکل بدهیم و چراغی را در این عرصه روشن کنیم هیچ تاکیدی در جای جای کشور در این حوزه نبود و این مفهوم دینی در عرصه هنر بسیار کم فروغ بود. ما سعی کردیم به لطف امام حسین (ع) این حرکت را شکل بدهیم و هر چه پیش رفتیم جمع بیشتری از هنرمندان به این رویداد پیوستند و به مرور هنرمندان دیگر کشورها نیز به این حرکت پیوستند.

دبیر هنری دهمین سوگوراره هنر عاشورایی با بیان اینکه سعی شد به مرور بخش های مختلف هنری به این سوگواره اضافه شود و دو سال است این سوگواره به صورت بین المللی برپا می شود، افزود: شاید بیشترین جاذبه این سوگواره برای خود ما این باشد که منحصر به دبیرخانه نیست.

در ادامه محمد زرویی نصرآباد نیز گفت: فراخوان این سوگواره در بهار در سه بخش نقاشی، تصویرسازی و پوستر و پرچم منتشر شد. در بخش نقاشی و پوستر و پرچم موضوع «حماسه عاشورا» مطرح شد و در بخش تصویرسازی ما هر سال موضوع خود را به یکی از یاران امام حسین (ع) اختصاص می دهیم که در این دوره موضوع را «قاسم بن الحسن» اعلام کردیم. در افتتاحیه نمایشگاه در مراسمی برگزیدگان این رویداد در همه بخش ها معرفی می شوند که به ترتیب در بخش پوستر و پرچم نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب سه میلیون تومان، دو میلیون تومان و یک میلیون تومان جایزه دریافت می کنند و در بخش نقاشی و تصویرسازی نفرات اول تا سوم به ترتیب سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند و در همه بخش ها از سه نفر تقدیر می شود.

به گفته وی مراسم افتتاحیه سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در حوزه هنری برپا می شود و در این مراسم حجت اشرف زاده به اجرای موسیقی می پردازد.

نصر آباد در ادامه درباره بخش بین الملل این دوره سوگواره نیز توضیح داد: با توجه به اینکه دومین سال است بخش بین الملل برگزار می شود امسال شاهد استقبال بیشتر و کارهای بهتری بودیم. از کشورهای تونس، عراق، مصر، اردن، بحرین، امارات، لبنان و کردستان عراق ۸۳ اثر در بخش های مختلف دریافت کردیم.

وی آمار کلی آثار رسیده به دبیرخانه دهمین سوگواره هنر عاشورایی را یک هزار و ۱۰۹ اثر از ۵۴۱ هنرمند اعلام کرد و گفت: در بخش انتخاب آثار برای راهیابی به نمایشگاه حساسیت زیادی اعمال شد و در نهایت ۳۵ اثر در بخش پوستر، ۱۷ اثر در بخش پرچم، ۱۹ اثر در بخش نقاشی و ۴۶ اثر در بخش تصویرسازی به نمایشگاه راه یافتند.

گودرزی دیباج در ادامه با اشاره به حضور پر رنگ بانوان هنرمند در این رویداد گفت: در مقابل ۱۹۱ شرکت کننده آقا، ۲۳۰ هنرمند خانم در این رویداد شرکت کردند. به طور طبیعی بیشترین شرکت کنندگان از تهران بودند و به نظر می رسد اگر شیوه اطلاع رسانی و ارتباط گیری ما با هنرمندان راه دیگری را پیش بگیرد ما هنرمندان بیشتری را بتوانیم از دیگر استان ها در این رویداد داشته باشیم. ضمن اینکه ما بسیار مایل هستیم کارگاه های متعدد خصوصا برای هنرمندان دیگر کشورها در حاشیه این رویداد برگزار کنیم که باید امکانات به ما این اجازه را بدهد.

زرویی نصر آباد در ادامه نشست به برپایی آثار سوگواره هنر عاشورایی در اربعین سال گذشته در شهرهای نجف و کربلا اشاره کرد و گفت: در نظر داریم آثار این دوره سوگواره را نیز در ماه های آینده در استان های عراق به نمایش بگذاریم.

در این نشست همچنین به سازه های تبلیغاتی سطح شهر در ایام محرم که توسط سازمان زیباسازی نصب شده اشاره شد که محتوای آنها همگی از آثار سوگواره عاشورایی است. گودرزی دیباج و زرویی نصر آباد با بیان اینکه این رخداد را باید به فال نیک گرفت تنها به خالی بودن جای اسم برخی هنرمندان اثر در این سازه های تبلیغاتی اشاره کردند و ابراز امیدواری کردند در آینده این مشکلات کوچک نیز مرتفع شود.

گودرزی دیباج در انتها جای کارهای پژوهشی کاربردی را در مسیر هنر عاشورایی خالی دانست و گفت: ما همچنان در حوزه اطلاع رسانی، آموزش، برپایی کارگاه و جوایز با کمبودهایی مواجهه هستیم که امیدواریم این مشکلات مرتفع شود اما مهمترین بخشی که نیاز به حمایت دارد بخش پژوهش در عرصه هنر عاشورایی است. ضمن اینکه هر جشنواره و همایش هنری در گستره وسیع کمیت رخ می دهد و در این گستره نقاط درخشانی ظاهر می شود. ما در هر دوره تعدادی آثار قابل تامل داریم که در این دوره نیز چنین است اما به نظر می رسد هنرمندان نیاز به یک تجدید وضوی هنرمندانه و عالمانه در عرصه هنر عاشورایی دارند. هم در فهم این واقعه و هم معاصر سازی این موضوع.

نمایشگاه دهمین سوگواره هنر عاشورایی از ۱۲ آبان ماه در خانه عکاسان و نگارخانه ابوالفضل عالی و همزمان در چند استان کشور از جمله کردستان، شیراز، مشهد، کرمان، بندرعباس و.... برپا می شود. کتاب این سوگواره نیز همزمان با افتتاحیه در میان هنرمندان و حاضرین توزیع خواهد شد.