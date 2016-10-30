درمان تالاسمی با استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، تامیرا هارونی هشت ساله و برادر یک ساله اش Pugazhendhi موفق شده اند نوع دیگری از ارتباط خواهر و برادری را به اشتراک بگذارند. به لطف سلول های بنیادی مربوط به Pugazhendhi، تامیرا دیگر از بیماری تالاسمی رنج نخواهد برد.

سلول های بنیادی از دو منبع سلول های بنیادی خون بند ناف Pugazhendhi که در زمان تولد گرفته شده بود و مغز استخوان Pugazhendhi به تامیرا پیوند شد. در این مطالعه و درمان، محققان به این دلیل از سلول های بنیادی مغز استخوان هم استفاده کردند که، تعداد سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف Pugazhendhi کافی نبود.

از طرف دیگر در غیاب سلول های بنیادی خون بند ناف، نیاز به حدود ۲۰۰ میلی لیتر مغز استخوان است که گرفتن این میزان مغز استخوان از یک نوزاد ۹ ماه بسیار مشکل است.

بعد از حل مشکل میزان و تعداد سلول های بنیادی مورد نیاز، این سلول ها در مارس گذشته به تامیرا پیوند شد و اینک وی توانسته است به تالاسمی غلبه کند.

اگرچه سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان، بیش از ۳۰ سال است که به عنوان مهمترین استاندارد و روش اصلی درمان تالاسمی مورد استفاده قرار می گیرند اما سلول های بنیادی خون بند ناف رفته رفته خود را به عنوان منبع جایگزین این نوع درمان جذاب نشان داده است.