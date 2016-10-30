۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

سلیمی در صحن علنی مطرح کرد:

انتقاد از عدم ارائه گزارش اقدام متقابل ایران در برابر نقض برجام

عضو فراکسیون ولایت مجلس از عدم ارائه گزارش اقدامات ایران در مقابل نقض برجام توسط آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری نسبت به عدم ارائه گزارشی از اقدامات متقابل ایران در برابر نقد برجام توسط آمریکا انتقاد کرد.

وی ضمن تقدیر از گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص روند اجرای برجام گفت: طبق قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی در اجرای برجام دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم ها تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید.

سلیمی اظهار داشت: گزارشی که از سوی کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام ارائه شده است، در خصوص اقدامات متقابل ایران در برابر نقض عهد توسط آمریکا توضیحاتی ارائه نداده است.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: هیات نظارت بر برجام پیگیر این موضوع است.

