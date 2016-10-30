نگذاریم بلایی که بر سر برق کشورهای همسایه آمده، بر سر ما بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیتچیان در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سؤال ملی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم درباره علت افزایش قیمت انشعاب برق در سال ۹۵ با وجود دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر عدم افزایش، اظهار داشت: وقتی یک انشعاب برق ارائه میشود، مردم تصور میکنند که از تیر برق یک سیم کشیده میشود؛ در حالی که برای یک انشعاب جدید، تأسیسات متعددی باید ایجاد شود تا برق انتقال یابد و این نیز هزینههای سنگینی دارد.
وی با بیان اینکه از سال ۸۳ تا مرداد ماه امسال افزایش قابل توجهی در هزینههای انشعاب برق نداشتهایم، ادامه داد: اگر از سال ۸۳ فقط نرخ تورم سالانه هم اعمال میکردیم باید به طور متوسط ۱.۶ میلیون تومان به ازای افزایش تورم از تمام مشترکان جدید دریافت میشد، اما افزایشی هم که در مرداد ماه امسال صورت گرفته، بیش از ۹۲۵ هزار تومان نبوده است.
وزیر نیرو با اشاره به مصوبه شورای تنظیم بازار مبنی بر اینکه هزینه انشعاب برق طی ۶ سال به سطح واقعی خود برسد، گفت: در شهرهای گرمسیری تنها ۱۳ درصد از هزینه واقعی انشعاب را از مشترکان میگیریم و در حال حاضر نیز مقادیر قابل توجهی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکاریم.
چیتچیان با بیان اینکه به ازای تمام هزینههای نصب یک انشعاب تنها ۲۰ درصد آن از مشترکین دریافت میشود، گفت: شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حال حاضر ۲۶۶ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکارند.
وی گفت: در اکثر کشورهای همسایه ما به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکتهای توزیع برق، سر هر کوچه یک ژنراتور گذاشتهاند که مانند شبکه تار عنکبوت، سیم از آن رد شده و این باعث دریافت گرانتر برق و در عین حال تنها دو الی سه ساعت برق داشتن در شبانهروز میشود؛ نگذاریم که این بلا بر سر صنعت برق ما بیاید.
وزیر نیرو تصریح کرد: صنعت برق ما در حال حاضر چهاردهمین صنعت برق بزرگ دنیاست و مردم عزیز هم باید در آن مشارکت کنند.
چیتچیان با بیان اینکه از پنج میلیون تومان هزینه انشعاب تنها ۳۰۰ هزار تومان آن دریافت میشود، خاطرنشان کرد: تلفات شبکه توزیع برق نیز در این سه سال به زیر ۱۱ درصد رسیده است.
وی همچنین قول داد که برای مشترکانی که توان پرداخت یکجای هزینه انشعاب برق را نداشته باشند، به صورت قسطبندی هزینهها دریافت شود.
در پایان نماینده قم از توضیحات وزیر نیرو قانع شد.
