تیم ملی«کومیته» قهرمان جهان شد/ کاراته ایران بر سکوی سوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران که در رقابتهای کومیته تیمی با شکست همه رقبا به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف ژاپن رفت و با برتری در این دیدار موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد. ملی پوشان کشورمان این مبارزه تیمی را ۳ بر ۲ از ژاپن بردند و قهرمان شدند.

این دیدار با برتری یک بر صفر مهدی خدابخش مقابل رقیب ژاپنی به سود کشورمان آغاز شد. در ادامه علی فداکار و سجاد گنج زاده مبارزه را به رقبا واگذار کردند تا کار تیم ملی کشورمان برای پیروزی دشوار شود. اما بهمن عسگری با ارائه مبارزه ای برتر، ضمن کسب پیروزی ٨ بر صفر نتیجه تیمی را به تساوی رساند. ذبیح الله پورشیب سرگروه تیم ملی آخرین نماینده کشورمان بود که حریف را ٥ بر ٤ شکست داد تا تیم ملی ایران در پایان ٣ بر ٢ پیروز از میدان خارج شود.

طلای کومیته تیمی از آن جهت که حکایت از پتانسیل بالای کاراته یک کشور دارد از اهمیت زیادی در رقابتهای جهانی برخودار است و تیم ملی کشورمان سال ۲۰۱۲ در رقابتهای جهانی برمن در دیدار نهایی، آلمان میزبان را شکست داده بود و در این دوره موفق شد برای دومین دوره متوالی به این مدال با ارزش دست پیدا کند.

تیم ملی کشورمان برای رسیدن به دیدار نهایی در سه مبارزه متوالی و با نتایج مشابه ۳ بر صفر سوئیس، آذربایجان هلند را شکست داده و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده بود. ملی پوشان کشورمان در این مرحله هم تیم پرقدرت فرانسه که عنوان قهرمانی اروپا را یدک می کشید ۳ بر صفر شکست داده بود.

ذبیح اله پورشیب، سعید احمدی، بهمن عسگری، علی فداکار، سجاد گنج زاده، مهدی خدابخشی، و ایمان سنچولی ترکیب تیم ملی کشورمان در کومیته تیمی را تشکیل دادند.

با احتساب این طلا، کاروان کاراته ایران با سه طلا و سه برنز به کار خود در رقابتهای قهرمانی جهان پایان داد و برای نخستین بار روی سکوی سوم جهان ایستاد.

سه مدال طلا توسط امیرمهدیزاده، سجاد گنج زاده و کومیته تیمی مردان و سه مدال برنز توسط علی اصغرآسیابری، ذبیح الله پورشیب و حمیده عباسعلی هم سه مدال برنز در این رقابتها برای تیم ملی کشورمان کسب کردند.

بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان به مدت ۵ روز به میزبانی اتریش در شهر لینز برگزار شد.