حضور ۵ کرمانشاهی در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۲ بازیکن از ۵ استان کشور به عنوان چهارمین گروه به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر دعوت شدند.

این بازیکنان پس از انتخاب در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا ۲۰۱۷ که از ۳۱ فروردین ۹۶ به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

براساس این گزارش ۱۷۳ بازیکن در قالب ۵ گروه از ۲۴ استان کشور به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند که ۵ بازیکن کرمانشاهی در قالب گروه چهارم در این اردو حضور دارند.

در گروه چهارم این اردوی انتخاب ۳۲ بازیکن از استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، مرکزی و ایلام حضور دارند و از شنبه ۸ آبان تمرینات خود را آغاز کرده و به مدت ۳ روز تا فردا ۱۰ آبان این تمرینات ادامه دارد.

مهنا الفتی چقاگلابی، صدف حقی، نگین رشیدی، بیتا لطفی و هلیا محبی ۵ بازیکن کرمانشاهی حاضر در این اردوی انتخابی هستند.