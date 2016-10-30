به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرشید اربابی در نشست خبری اولین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی که قرار است ۱۹ الی ۲۱ آبان ۹۵ که قرار است در مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی برگزار شود، گفت: آخرین یافته های علمی در حوزه رادیوتراپی و آنکولوژی در این کنگره به اشتراک گذاشته می شود.

وی از حضور دو مرکز مهم آنکولوژی دنیا با عنوان همکار در این کنگره خبر داد و گفت: انجمن رادیوتراپی آنکولوژی اروپا یکی از انجمن های علمی دنیا در این حوزه شناخته می شود که در کنگره ما حضور خواهد داشت.

اربابی به برگزاری کارگاه های تومورهای سر و گردن و پروستات در این کنگره اشاره کرد و گفت: همزمان با این کنگره، اولین کنگره بین المللی پرستاری آنکولوژی نیز برگزار می شود.

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی ایران با اعلام اینکه موضوعاتی همچون سرطان های گوارش، روده بزرگ، پروستات، مثانه و سرطان سینه به عنوان محورهای اصلی کنگره شناخته می شوند، افزود: بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت درمان سرطان ها با شیمی درمانی ۱۰ درصد، جراحی ۵۰ درصد و رادیوتراپی ۴۰ درصد است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موفقیت رادیوتراپی در بهبود سرطان ها می بایست صف های رادیوتراپی در کشور کوتاه شود.

اربابی با اعلام اینکه هزینه های شیمی درمانی در آینده خیلی گران تر خواهد شد، تصریح کرد: اثرات شیمی درمانی در بهبود سرطان‌ها به یک تا سه درصد خواهد رسید.