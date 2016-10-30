به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دیانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و مطالعات تقریبی شرق کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدفی که پژوهشکده دنبال می‌کند شفاف سازی مشترکات بین مسلمانان است.

وی با بیان اینکه این شورا در شکل گیری تمدن اسلامی کمک می‌کند و موجب هم افزایی ملل مختلف مسلمان می‌شود، افزود: در کشور با توجه به پتانسیل و نیروی ارزشمند بایستی مشترکات بیش از آنچه که هست معرفی شود تا جلوی تفرقه و فعالیت‌های تفرقه انگیزان گرفته شود.

عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه ۳۳ درصد جمعیت دنیا از بین خداباوران را مسیحیان تشکیل می‌دهند، گفت: مسلمانان با ۲۱ درصد جمعیت دنیا رتبه دوم را دارد.

وی ادامه داد: ادیان دیگر مانند آیین هندویی با ۱۴ درصد در رتبه سوم قرار می‌گیرند لذا می‌طلبد با توجه به رشد سریع اسلام خصوصاً در کشورهای اروپایی اتحاد بین مسلمانان نیز افزایش یابد.

دیانی با بیان اینکه ۳۰ درصد جوان‌های اروپایی اسلام را اختیار کرده‌اند، بیان کرد: باید اتحاد و انسجام با حرکت همسو در مسائل جهان اسلام به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه نباید به گونه‌ای اختلاف بین مسلمانان وجود داشته باشد تا کسانی که اعتقاد به دین ندارند و با همه چیز مخالفند کار خود را پیش ببرند، تصریح کرد: هدف جمع تقریبی این است که در حوزه مشترکات مسلمانان شفاف سازی شود.

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه بیرجند با بیان اینکه باید نشست‌های مشترک میان علمای شیعه و سنی در حوزه مشترکات برگزار شود، گفت: سوق دادن پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در جهت موضوعات تقریبی از اهداف دیگر پژوهشگاه است که خوشبختانه در این زمینه بسیاری از همکاران در گروه معارف به این مهم دست پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی با متد علمی و حساب شده از دیگر اهداف مهم است، اظهار داشت: در راستای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی نیز گام‌های خوبی در استان برداشته شده است.

دیانی با اشاره به موقعیت ممتاز شرق کشور، افزود: با توجه به همسایگی با استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی باید حلقه اتصال قوی بین مسلمانان ایجاد شود که امیدوریم با هم فکری شاهد طرح‌های تحقیقی خوب و مناسبی در این راستا باشیم.