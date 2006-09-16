شاعران نوجوان در چالوس گردهم مي آيند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين مسابقه شعرخواني در مرحله كشوري در برگيرنده نوجواناني است كه در دوره راهنمايي و سال‌هاي اول و دوم دبيرستان به تحصيل مشغولند و طي آن بچه‌ها در اين مرحله خود را براي خواندن 20 عنوان شعر از كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي كانون انتخاب شده است آماده كرده ‌اند.



دومين مسابقه سراسري شعرخواني اعضاي مراكز فرهنگي هنري كانون در سراسر كشور در بخش پسران در حالي از روز 24 شهريور در اردوگاه دلگشا كانون واقع در شهر چالوس برگزار مي ‌شود كه پيشتر دختران برگزيده اين مسابقه طي روزهاي 18 لغايت 20 همين ماه از 28 استان كشور براي معرفي 14 دختر برتر اين رقابت در چالوس گرد هم آمدند.

اين شعرها در قالب‌هاي متنوع و از سبك‌ ها و دوره‌ هاي مختلف تاريخ ادبيات برگزيده شده است و نوجوانان با خواندن تعدادي از آنها و حفظ 7 عنوان شعر و پاسخ دادن به سؤال‌هاي داوران در اين رقابت شركت مي‌ كنند.

روخواني ، حفظ ، آگاهي‌ هاي شعري و مشاعره از بخش‌ هاي مختلف دومين مسابقه شعرخواني اعضاي مراكز كانون است كه طي روزهاي 24 لغايت 26 شهريور در چالوس برگزار خواهد شد.

به گفته يكي از مسئولين برگزاري اين رقابت ادبي ، مسابقه مشاعره از آن رو واجد اهميت است كه در آن طي ماه‌ هاي گذشته تعداد زيادي از كودكان ايراني در مراحل مقدماتي شامل مرحله كتابخانه ، حوزه و استان شركت كرده ‌اند و به صورت خيلي ساده مي‌توان محاسبه كرد اگر در هر يك از 688 مركز كانون تنها 50 كودك و نوجوان در اين رقابت شركت كرده و هر يك 10 عنوان شعر را فرا گرفته باشند تا چه ميزان در افزايش آگاهي ‌ها و توانايي‌هاي ادبي كودكان و نوجوانان ايراني مؤثر بوده است.

علي خانجاني از رونق بخشيدن به شعرخواني، توجه به اهميت آن در امر تربيت و آموزش غيرمستقيم كودكان و نوجوانان ، تقويت انگيزه و افزايش مهارت روخواني و حفظ شعر در كنار وسعت بخشيدن به دايره واژگان، افزايش مهارت كلامي، تقويت بيان شفاهي و توجه به ظرافت ‌هاي زباني و استفاده از مشاعره براي ايجاد فضايي فرح‌ انگيز و نشاط‌ بخش در ميان شركت كنندگان به عنوان اهداف اصلي اين مسابقه اشاره كرد.

دومين مسابقه مشاعره اعضاي پسر مراكز كانون در سراسر كشور طي روزهاي 24 لغايت 26 شهريور در اردوگاه دلگشا كانون واقع در چالوس برگزار مي‌شود و در پايان آن از 14 شركت كننده برگزيده با اهدا جوايزي تقدير خواهد شد .