۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

اعلام برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در ۱۳ آبان

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه رویکرد برنامه‌های ما در ۱۳ آبان نشان دادن بدعهدی آمریکا است، گفت: نماد دولت‌های استکباری در راهپیمایی حمل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی، در نشست خبری امروز که به مناسبت  ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد گفت: برنامه «رمی استکبار» با هدف اعلام انزجار از جنایات آمریکا و بدعهدی این دولت در قبال ملت ایران اجرا می شود. امسال دانش آموزان عضو اتحادیه شعار  «آمریکا دیوار فروریختنی است، به این دیوار تکیه نکنید» سر خواهند داد.

وی اضافه کرد: نماد «ابلیسک» در راهپیمایی حمل می شود  که نماد دولت های استکباری است. همچمین؛ عناوین مربوط به جنایات و بدعهدی های دولت آمریکا در قبال ملت ایران در قالب پلاکاردهایی بر روی بدنه این نماد نصب می شود.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بیان کرد: نمایشگاه های «تاریخ مستطاب آمریکا» از ۱۳ آبان تا دهه فجر برگزار می شود که محتوای آن جنایات و توطئه های دولت آمریکا در قبال کشورهای مختلف دنیا است.

علامتی بیان کرد: مدال هایی با ویژگی افسران جنگ نرم یا همان جوان مطلوب جمهوری اسلامی که مقام معظم رهبری بیان کرده اند را تهیه کرده ایم و میان دانش آموزان توزیع می کنیم، همچنین در نقطه مقابل نیز مدال های ویژگی های جوان مطلوب جبهه استکبار بر روی آن نوشته و طراحی شده است نیز توزیع می شود.

وی گفت: غرفه های روایتگری را برپا خواهیم کرد که یکی از برنامه های مهم شفاف سازی و فعالیت تبیینی، ترویجی در مورد جنایات متعدد دولت آمریکا است و به سه وقایع مهم ۱۳ آبان در سال ۵۷، ۱۳ آبان ۵۸ و ۱۳ آبان  سال ۴۳ پرداخته می شود.

وی به نهمین دوره جشنواره مداد کمرنگ سال تحصیلی ۹۵-۹۶  اشاره کرد و گفت: این جشنوار با  موضوع های «وحدت اسلامی راهکار مبارزه با استکبار»، «تهاجم فرهنگی و تلاش استکبار جهانی برای مبارزه با اسلام ناب محمدی»، «نفوذ در عرصه‌های مختلف»، «حقوق بشر آمریکایی» و «نابودی اسرائیل در ۲۵ سال آینده» برپامی شود، باید شرکت کنندگان در تاریخ ۱۳ آبان تا ۱۳ آذر با مراجعه به سایت جشنواره   www.medadkamrang. ثبت نام کنند.

کد مطلب 3810010

