۱۰ تعاونی توسعه عمران در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی کشور در مجتمع آموزشی دانشگاه تهران در شهرستان رامسر ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد تعاونی های توسعه و عمران در کشور گفت: ۱۰ تعاونی توسعه و عمران در سطح استان مازندران تشکیل شده که سه تعاونی رامسر، تنکابن و کلاردشت فعالیت خوبی داشته و موفق عمل کردند و هفت تعاونی دیگر در شرف تاسیس هستند.

اصغری افزود: تنها ایراد وارده به این نوع شرکت تعاونی ها ، جمع شدن هیات موسس است زیرا فرهنگ تعاونی توسعه و عمران هنوز در کشور جا نیفتاده است.



وی با بیان اینکه در سال آینده همایش ملی تعاونی های توسعه و عمران کشور برگزار می شود، اضافه کرد؛ این یک حرف گزاف نیست زیرا با موفقیت تعاونی توسعه و عمران های غرب مازندران بویژه رامسر این انتظار بجایی است.



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: پررنگ دیده شدن تعاونی های توسعه و عمران از سوی هیات دولت خواسته ی این تعاونی هاست.