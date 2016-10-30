اعزام مددجویان قزوینی به کربلای معلی ۷۸ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد قزوین، علی اصغر کشاورز با اشاره به اجرای طرح اعزام مددجویان به سفر عتبات عالیات اظهار کرد: یکی از برنامه های کمیته امداد در راستای خدمت به نیازمندان فراهم آوردن فرصت سفر معنوی زیارت است که این مهم در قالب طرح شوق زیارت اجرا می شود.

وی ادامه داد: طرح شوق زیارت به منظور مشارکت خیران و نیکوکاران در اعزام خانواده های نیازمند به اماکن زیارتی اجرا می شود که بر این اساس هزینه اعزام زائران به مشهد الرضا (ع) برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان و عتبات عالیات ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و این سفرها نیز تحت نظارت سازمان حج و زیارت صورت می گیرد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین تصریح کرد: مددجویانی که تاکنون توفیق سفر عتبات عالیات را نداشته اند در قالب اجرای طرح شوق زیارت به این سفر معنوی و پربرکت اعزام می شوند.

وی اعلام کرد: سال ۹۴ در مجموع چهار مرحله اعزام مددجویان را به این سفر زیارتی داشتیم که در مجموع ۱۴۷ نفر با هزینه ای بیش از ۹۴۸ میلیون ریال به سفر زیارتی کربلا معلی رفتند.

کشاورز خاطرنشان کرد: سال جاری نیز تاکنون شش مرحله اعزام داشته ایم که در این مدت ۳۰۱ نفر به این سفر پربرکت اعزام شده اند که برای این شش مرحله بیش از یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال هزینه شده است.

وی توضیح داد: در مجموع طی سال ۹۴ و هفت ماهه سال جاری ۴۰۱ نفر از مددجویان با هزینه ای بیش از دو میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۷۸ هزار ریال به این سفر معنوی اعزام شده اند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین یادآورشد: علاه مندان برای مشارکت در این طرح می توانند به سایت شوق زیارت به آدرس http://shogheziarat.ir/ مراجعه و از نحوه پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی خود اطلاعات بیشتری کسب کنند.