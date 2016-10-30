همه سوار بر یک کشتی هستیم/کوتاهی سازمان ملل پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مراسم هفتاد و یکمین سالروز تاسیس سازمان ملل متحد گفت: باید آرزو کنیم سازمان ملل متحد باید بتواند به همه اهداف متعالی اش برسد.

ابتکار افزود: پیشرفت ها و دستاوردهای خوبی در سال های اخیر در این سازمان حاصل شده، دو توافق مهم جهانی داشتیم که یکی موافقت نامه پاریس برای تغییر اقلیم بود و دیگری توافق بزرگ برای حفاظت از لایه ازن بود. همچنین برجام اگرچه نقش سازمان ملل در آن پررنگ نبوده اما نقش زیادی در معادلات بین المللی دارد و می تواند الگویی برای حل و فصل مخاصمات باشد.

ابتکار تصریح کرد: با وجود این پیشرفت ها و همگرایی هایی که شکل گرفته اما سازمان ملل متحد کوتاهی های زیادی هم دارد که باید آرزو و کمک کنیم این کوتاهی ها رفع شود.

وی در بیان این کوتاهی‌ها تشریح کرد: ما نمی توانیم شرایط بسیار ناگوار در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در منطقه خود را بپذیریم چراکه آسیب های زیادی به دنبال دارد. در کشورهایی مانند عراق، افعانستان، سوریه ، فلسطین، یمن و آفریقا مشکلات زیادی را شاهد هستیم که متاسفانه با سکوت دردناک رسانه ها و جامعه جهانی همراه است و نمی توانیم این همه را نادیده بگیریم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برای محقق کردن اهداف توسعه پایدار اول نیازمند صلح و امنیت هستیم و مقابله با خشونت کوری که به غلط به نام اسلام شکل گرفته است. خوشحالیم که آقای روحانی پیش از ظهور پدیده ای به نام داعش به ضرورت جهانی عاری از خشونت اشاره کردند همانطور که سال ها قبل در آستانه حملات ۱۱ سپتامبر رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گفتگوی تمدن را ارائه کرده بود یعنی از ایران دو هشدار به موقع به گوش رسید و امیدواریم که این پیام ها تاثیرگذار باشد و ما بتوانیم نقش خود را ایفا کنیم.

ابتکار افزود: ما خصوصا شاهد گام های خوبی در مجموعه دولت و قوای دیگر بوده ایم و برای تحقق اهداف توسعه پایدار از سال ها قبل کمیته ملی توسعه پایدار را تشکیل داده ایم و دبیرخانه این کمیته در سازمان محیط زیست بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد. امیدواریم با تقسیم کار خوبی که انجام شده این اهداف را پیش ببریم.

وی تاکید کرد: می دانیم که محور مشترک همه اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار مساله محیط زیست است اگر نتوانیم محیط زیست را محقق کنیم به خیلی از شاخص های دیگر دست پیدا نخواهیم کرد. افتخار می کنیم از کشورهایی هستیم که امسال گزارش خود را از فرایند حرکت به سوی توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهیم کرد.

رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد: بر اساس گزارش ها ۶۷ درصد جمعیت حیات وحش دنیا را تا سال ۲۰۲۰ از دست خواهیم داد. یعنی گونه های دیگر خود را به خاطر خودخواهی از بین می بریم و این یک هشدار نسبت به تغییر اقلیم است در حالی که جهان تعهد داده تا پایان سده گرمای جهانی را به دو درجه محدود کند ایران تاکنون ۱.۵ درجه از آن را پشت سر گذاشته است.

ابتکار با بیان اینکه قدم های جدی باید برداشته شود گفت: اول توسط نهادهای مرتبط و بعد توسط خود مردم باید صلح را از درون آغاز کنیم پیش از آنکه به محیط زیست و گونه های دیگر برسیم نکته اصلی در موفقیت آن است که باید انسانیت را به عنوان یک کل یکپارچه ببینیم همان گونه که آقای لوئیس از شعر سعدی نقل کردند.

ابتکار ادامه داد: هیچ قاره و کشوری یک جزیره سترون نیست و چیزی که رخ می دهد یک سرنوشت مشترک برای همه ماست و همه ما سوار بر یک کشتی هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: اهداف توسعه پایدار بسیار مهم است و ایران هم به طور کامل به آن متعهد شده علاوه بر آنکه این اهداف کاملا با سیاست های داخلی جمهوری اسلامی ایران همسو است. آقای رییس جمهور در جلسات سطح بالای اهداف توسعه پایدار شرکت کردند و ایران این اهداف را قبول کرده است. رهبر معطم انقلاب نیز برنامه مشابه این برنامه را ابلاغ کردند و برای رسیدن به ان اهداف کمیته ای تشکیل شده است. نه فقط برای سلامت خودمان که برای فرزندان مان و نسل های بعد ضروری است که در راستای اهداف توسعه پایدار حرکت کنیم.