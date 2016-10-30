گوشت شهرستان های کردستان باید از کشتارگاه صنعتی سنندج تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در سیزدهمین جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه های دام استان گفت : آنچه برای دولت حائز اهمیت است تهیه و توزیع و ارائه گوشت سالم و بهداشتی با کیفیت و قیمت مناسب به مردم است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کشتارگاه صنعتی سنندج دارای کیفیت بالا و بسیار خوبی در منطقه است باید گوشت مورد نیاز شهرستان های مختلف استان از طریق این کشتارگاه تامین شود.

وی بیان کرد کرد: البته کشتارگاه سقز نیز دارای ظرفیت خوبی به این منظور است و می تواند حتی به سایر استان ها نیز خدمات ارائه بدهد، مشروط به اینکه از پتانسیل این کشتارگاه به درستی استفاده شود.

معاون استاندار کردستان اظهارداشت: باید موضوع تامین گوشت شهرستان های مختلف استان در قالب فازبندی اجرا و در فاز نخست گوشت مورد نیاز شهرستان های دهگلان، کامیاران، قروه و دیواندره از طریق کشتارگاه سنندج تامین شود.

وی افزود: البته باید از افزایش قیمت گوشت تحویلی به شهروندان جلوگیری کرد، ضمن آنکه باید کار تامین خودروهای مورد نیاز حمل گوشت و تجهیز آنها برای انتقال گوشت از کشتارگاه های سنندج و سقز به سایر شهرستان ها نیز انجام شود.

قادری یادآور شد: با توجه به اهمیت بحث فرهنگ سازی برای افزایش آگاهی مردم در خصوص لزوم مصرف گوشت های سالم و بهداشتی، باید اقدامات لازم از طریق ارتباط با رسانه ها و پخش برنامه های تلویزیونی، بازدید امامان جمعه و اقشار مختلف مردم از کشتارگاه صنعتی باکیفیت سنندج استمرار پیدا کند.