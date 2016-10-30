۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

۳۰ هزار ویزا برای اربعین حسینی در فارس صادر شده است

شیراز – مدیر حج و زیارت فارس گفت: تاکنون ۳۰ هزار ویزا برای پیاده‌روی ایام اربعین حسینی در فارس صادر شده است.

علیرضا زینلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همه موارد مربوط به پیاده‌روی اربعین حسینی به‌خوبی در حال انجام است، تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی در این راستا وجود ندارد و تاکنون ۳۰ هزار ویزا برای مردم استان فارس صادرشده است.

وی تصریح کرد: ۶۴ هزار نفر برای حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی در فارس پیش ثبت‌نام کردند که به‌طور حتم ویزای این افراد نیز صادر می‌شود.

مدیر حج و زیارت فارس بابیان اینکه مردم مراحل کاری خود را به‌روزهای آخر نگذارند، گفت: در حال حاضر تمامی مراحل کار به‌طور عادی انجام می‌شود و متقاضیان حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی بهتر است که کارهای خود را به‌روز آخر واگذار نکنند.

زینلی تأکید کرد: مردم توجه داشته باشند که هیچ‌گونه وجه نقد را پرداخت نکنند و تنها با مراجعه به مراکز مشخص‌شده اقدام به ثبت‌نام کنند.

