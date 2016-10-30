تردید رضا یزدانی برای جراحی در داخل یا خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون پزشکی ورزشی پس از برگزاری دو جلسه ویژه و تخصصی در نهایت اعلام کرد آماده پیگیری روند جراحی رضا یزدانی در داخل کشور است و از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله پزشکان فوق تخصص و امکانات عالی برای حل این مشکل بهره خواهد برد. با این وجود اما هنوز پاسخ قطعی مبنی بر موافقت یا مخالفت یزدانی با جراحی در ایران از سوی او اعلام نشده و تاخیر زیادی در روند درمانی وی بوجود آورده است.

گفته می شود شاید اظهارات اخیر « بنی جمالی » مسئول کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد اینکه مسئولیتی در مورد عمل جراحی یزدانی در خارج از کشور ندارد و او باید پای خود را در ایران به تیغ جراحان وطنی بسپارد، باعث ناراحتی و موضع گیری یزدانی شده است. این در حالی است که متخصصان و جراحان ایرانی چندی پیش توانستند با مداوای پای مصدوم بهداد سلیمی او را بطور معجزه آسایی مهیای حضور در المپیک و وزنه‌زدن در این آوردگاه بزرگ کنند. بد نیست بدانید همین پزشکان مدتهاست اعلام کردند حاضرند جراحی یزدانی را در ایران انجام داده و او نباید تا این حد از جراحی در ایران نگران و مردد باشد.

به نظر بسیاری از اهالی کشتی، یزدانی با توجه به اطمینان و تبحر پزشکان داخلی در خصوص درمان او و همچنین مشکلات مالی فراوان فدراسیون‌های ورزشی برای اعزام او به خارج از کشور، باید به پزشکان حاذق داخلی اعتماد کرده و هرچه زودتر برای پایان دادن به این بلاتکلیفی به جراحی در ایران تن دهد.

مطمئنا با توجه به جراحی‌های مشابه در ایران که به نتایج مطلوبی منتهی شده و اینکه هم فدراسیون کشتی و هم فدراسیون پزشکی ورزشی، تصمیم نهایی را به یزدانی واگذار کرده‌اند، او می‌تواند بدون هیچ دغدغه ای به پزشکان داخلی اعتماد کند. مطمئنا یزدانی با این تصمیم، ضمن عدم درگیر شدن با هزینه‌های گزاف اعزام و جراحی در خارج و اقامت دو ماهه در آن کشور، می تواند تمام مراحل درمان را در ایران سپری کرده و در برابر هر مشکل احتمالی، بطور مداوم تحت نظر و پیگیری پزشکان داخلی باشد.

البته نمی‌توان مهر رد بر نتایج کلی اعزام و جراحی در خارج از کشور زد، اما این مساله مثل هندوانه در بسته است. هیچ بعید نیست یزدانی هم مثل برخی از ورزشکاران ملی در رشته های مختلف با پرداخت هزینه‌ای هنگفت شخصی یا از سوی مسئولان فدراسیون در خارج از کشور جراحی شود، اما به نتیجه مطلوب نرسد. در نتیجه هیچ تضمینی نیست که پزشکان خارجی به رغم انتفاع مالی در صورت عدم رسیدن به نتیجه مطلوب، همچون پزشکان حاذق داخلی، پاسخگوی او باشند.

یزدانی می‌تواند برای خروج از این بحران تصمیم گیری به مصدومیت قدیمی زانوی پا و جراحی و درمان توسط دکتر کیهانی رجوع کند که این جراحی سخت در یکی از بیمارستان‌‎های تهران صورت گرفت و مصدومیت یزدانی را بطور کامل برطرف ساخت.