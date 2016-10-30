کارگاه آموزشی نسخه پژوهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تاریخ اجتماعی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی نسخه پژوهی با تاکید بر نسخ خطی تاریخی با تدریس الهام ملک زاده، عضو هئیت علمی پژوهشگاه برگزار می کند.

آشنایی با دانش تصحیح نسخ خطی، ارتقای مهارت مراجعه، قرائت و استنتاج نسخ خطی، آشنایی با نحوه تنظیم نسخ خطی در قالب ارائه منبعی جدید، توانمند سازی در روش شناسایی متون اصیل از متون فرعی، راه های استنتاج و مقابله آن با سایر نسخ، معرفی رمزهای هریک از نسخ خطی از جمله بحث های این کارگاه است.

این دوره برای دانشجویان رشته تاریخ و ادبیات فارسی و علاقمندان به تصحیح متون و نسخ خطی مناسب است.

مدت زمان این دوره چهار جلسه سه ساعته و زمان آغاز آن هم سه شنبه ۲۵ آبان ماه است.

هزینه ثبت نام در این کارگاه برای اعضای هئیت علمی حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان ۸۰ هزار تومان و برای سایر افراد ۱۰۰ هزار تومان است.