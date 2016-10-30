به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی آخوندی رئیس پژوهشگاه ابن سینا در نشست خبری افزود: زمینه سازی برای توسعه فناوری و استفاده از آن در جهت تولید ثروت از علم از سال های گذشته در کشور آغاز شده است.

وی از مراکز رشد با عنوان یکی از نیازهایی که می تواند در کنار دانشگاه ها شرایط استفاده از فناوری ها را فراهم سازند، نام برد و گفت: تلاش ما این است که سیاستگذاران و حامیان این حوزه در کنار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرند تا بتوانیم به سمت تولید ثروت از علم گام برداریم.

آخوندی با اعلام اینکه کمک به شرکت های فناور حوزه سلامت مقطعی نخواهد بود، ادامه داد: وظیفه مراکز رشد این است که هسته‌های فناور را بتواند از بعد حمایت های فنی، مالی و برنامه ریزی کمک کنند تا به صورت شرکت های فعال از مراکز رشد خارج شوند.

به گفته رئیس پژوهشگاه ابن سینا، دومین رویداد ملی «اینوتک» سلامت در حوزه فرآورده های دارویی و تشخیصی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی، فناوری اطلاعات پزشکی و سلامت، تکنولوژی صنایع غذایی، خدمات گردشگری سلامت و گیاهان دارویی برگزار می‌شود.