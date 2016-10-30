افزایش ماندگاری گوجه فرنگی با مهندسی ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، در مطالعه‌ای که با حمایت شرکت تولید بذر Syngenta و موسسه تحقیقاتی BBSRC در پروژه ژنوم گیاه گوجه فرنگی انجام شده است، ژن‌های دخیل در فرآیند نرم شدن گوجه فرنگی شناسایی شدند.

افزایش ماندگاری گوجه فرنگی‌های برداشت شده و جلوگیری از نرم شدن آنها بدون تحت تاثیر قرار دادن مزه، رنگ و مواد مغذی این میوه‌ مسئله‌ای است که تلاش‌ها برای حل آن ۲ دهه سابقه دارد.

از این رو در مطالعه اخیر ژن آنزیم «پکتات لیاز» شناسایی شده که با خاموش کردن آن می‌توان گوجه فرنگی‌هایی تولید کرد که دیرتر نرم شوند، بدون این که در خواص دیگر آنها تغییری به وجود آید.

در این روش گونه وحشی گوجه فرنگی با نام علمی «Solanum pennellii» با روش‌های کلاسیک اصلاح و به این منظور استفاده شده است. این گیاه مقادیر کمتری از پکتات لیاز را بیان می‌کند.

در تحقیقی دیگر، با توجه به اینکه گوجه فرنگی معمولا زمان زیادی در یخچال می‌ماند و طبق برآوردها، ۲۰ درصد گوجه فرنگی در این شرایط می‌گندد و از بین می‌رود، محققان وزارت کشاورزی آمریکا با همکاری دانشگاه پوردو با انجام یک تحقیق، ضمن افزودن بر مدت ماندگاری آن، باعث بهبود طعم و خواص غذایی آن شدند.

اوتار ماتو زیست شناس گیاهی این مرکز به همراه اوتار هاندا استاد علوم باغبانی دانشگاه پوردو توجه خود را معطوف به طبقه‌ای از ترکیبات آلی نیتروژنه موسوم به پلی آمینها کردند که در رشد، گل دهی، تکامل میوه، رسیدن و دیگر مراحل رشد گیاه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

پلی آمین ها همچنین در تولید لیکوپن و دیگر مواد مغذی که خطر سرطان را کاهش می‌دهند، دخالت دارند. محققان ژن مخمر تولیدکننده پلی آمین را وارد گیاه گوجه فرنگی کردند و باعث افزایش اسپرمیدین پلی آمین شدند که به باور آنها رسیدن میوه را سامان می‌دهد.

نتایج این تحقیقات نشان داد، وارد کردن این ژن نه تنها میزان اسپرمیدین و رشد رویشی را افزایش داد، بلکه ماندگاری گوجه فرنگی را پس از برداشت نیز طولانی کرد. چروکیده شدن گوجه فرنگی سه هفته به تاخیر افتاد و روند لک شدن نیز کند شد. این نوع گوجه فرنگی‌ها، لیکوپن بیشتری هم دارند.

براساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط آکادمی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا در سال ۲۰۱۶ (که حاصل ۹۰۰ مطالعه در بیش از سه دهه است)، تولید و مصرف محصولات مهندسی ژنتیک، هیچ‌گونه اثرات منفی سرطان‌زا و آسیب‌رسان برای انسان یا محیط‌زیست در بر نداشته است.